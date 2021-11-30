Комитет СФ по социальной политике поддержал законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов на следующие три года

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета Совета Федерации провела И. Святенко.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание, в ходе которого сенаторы рекомендовали к одобрению ряд федеральных законов, в том числе о бюджетах государственных внебюджетных фондов на последующие годы. Заседание провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Комитет рекомендовал к одобрению Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». По словам заместителя председателя Комитета СФ Елены Бибиковой, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области бюджет Фонда направлен на решение задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации, и ориентирован на повышение уровня жизни пенсионеров и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства.

«Основные характеристики бюджета Фонда позволят в рамках действующего законодательства осуществлять выплаты по обязательствам и поддержать уровень материального положения пенсионеров», — отметила Елена Бибикова.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Правовой акт утверждает бюджет Фонда на новый трехлетний бюджетный цикл и его основные характеристики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия заявил о сохранении в новом бюджете основных направлений финансирования. Законом предусмотрены средства на ежегодное увеличение размеров пособий на индекс потребительских цен, в будущем размеры пособий будут увеличены в соответствии с решением, принятым Президентом РФ, подчеркнул сенатор.

Он сообщил об особенностях бюджета Фонда, которые касаются оплаты пособий по временной нетрудоспособности, пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, межбюджетных трансфертов.

«В будущем году объем средств федерального бюджета на обеспечение с людей с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями увеличен на 4 миллиарда рублей и составил 37,3 миллиарда рублей», — отметил законодатель.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Инна Святенко сообщила, что в бюджете Фонда предусмотрены средства на проведение медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19, углубленной диспансеризации, а также на дополнительное финансирование медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации, распределение которых будет осуществляться по решениям Правительства Российской Федерации.

По словам главы профильного Комитета СФ, в бюджет Фонда заложены средства на помощь онкобольным, высокотехнологичную помощь, оплату родового сертификата, компенсацию льгот по страховым взносам.

Инна Святенко рассказала про гарантии государства для граждан на получение высококвалифицированной медпомощи, в том числе в лучших, передовых клиниках. «Речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в 2022 году на эти цели заложено 112,5 миллиарда рублей, а на финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными клиниками в 2022 году, — 154,4 миллиарда рублей», — отметила сенатор.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Комитет СФ поддержал изменения в ряд законов, направленные на совершенствование системы обязательного медицинского страхования в части организации персонифицированного учета застрахованных лиц и оказанной им медицинской помощи, а также перехода к цифровому полису ОМС. В частности, поправки вносятся в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

«Формируется единый регистр застрахованных лиц, и, чтобы получить медицинскую помощь в полном объёме, застрахованному лицу достаточно будет прийти в лечебное учреждение и показать паспорт либо полис ОМС по его выбору», — пояснила Инна Святенко.

Парламентарий добавила, что сам полис становится цифровым – в виде записи в едином регистре, но может быть традиционно выдан и на материальном носителе или в виде штрихового кода в телефоне, то есть в той форме, в какой удобно будет человеку его использовать для обращения за медицинской помощью.

«Законом продлевается действие программ в части ликвидации кадрового дефицита в первичном звене, а также в части стимулирующих выплат медработникам за выявление онкозаболеваний», — заключила Инна Святенко.

В Послании Федеральному Собранию 21 апреля текущего года Президентом РФ поставлена задача внедрения принципа «социального казначейства» для предоставления мер социальной поддержки по принципу «одного окна». В рамках этой работы Комитет СФ поддержал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

«Правовым актом с 1 января 2022 года Пенсионному фонду передаются полномочия по предоставлению гражданам отдельных мер социальной поддержки, осуществляемых в настоящее время либо региональными органами соцзащиты, либо Рострудом», — сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ Ольга Забралова.

По ее словам, всего таких выплат семнадцать, и они объединены в четыре группы. Денежные средства в бюджет Пенсионного фонда будут, как и ранее, предоставляться из федерального бюджета. Передача администрирования социальных выплат единому оператору — Пенсионному фонду — приведет к единообразному подходу к выплатам, а это повысит качество и оперативность предоставления гражданам мер поддержки.

Комитет СФ поддержал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 г. в сумме 13 890 руб. в месяц.

Сенаторы также обсудили тему совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов организации и финансирования оказания медицинской помощи пациентам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями.

В заседании приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства финансов РФ, Фонда социального страхования РФ, других заинтересованных ведомств.

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