Инвестиционный форум «Россия зовёт!»

Source: President of Russia – Kremlin

13-й инвестиционный форум «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» проходит 30 ноября – 1 декабря 2021 года в онлайн-формате. Центральная тема – «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

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А.Костин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на XIII инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Наш форум, повторяю, 13-й, но второй год он проходит в режиме онлайн. Вы знаете, что обнаружилось? Нет худа без добра, говорит русская пословица. Если раньше мы собирали зал 2500 инвесторов, более тысячи приезжали из-за рубежа, то в прошлом году наш форум увидели три миллиона человек, из них 180 тысяч – это зарубежные участники, зарубежные зрители, которые с помощью интернета могли увидеть нашу сессию. Поэтому я уверен, что мы вернёмся и к формату личному, но, конечно, все возможности, которые предоставляет нам интернет, будем сохранять для того, чтобы максимально широко охватывать аудиторию, потому что интерес к нашему форуму огромен, прежде всего потому что на нём выступает Владимир Владимирович.

Хотел бы сказать, что у нас утром сегодня уже состоялась макроэкономическая сессия. На ней выступали наши министры – Министр экономики, Министр финансов, Председатель Центрального банка, было очень интересно, и были представители бизнеса.

Иногда, мне кажется, сама история наших бизнесменов даже больше говорит о возможностях российской экономики, чем любые слова. На сессии выступала женщина, её зовут Татьяна Бакальчук, которая, многодетная мать, сидя, как история говорит, в декрете, придумала онлайн-компанию, называется «Вайлдберриз». Сегодня принадлежащая целиком ей компания оценена в 13 миллиардов долларов. Это пример новой экономики в России, которая создаётся буквально на базе новых цифровых технологий и без нефти, без газа. Вот такой успех. Поэтому я думаю, что это тоже была очень интересная дискуссия.

Но сегодня мы переходим к главной нашей сессии, и прежде всего выступление Владимира Владимировича Путина, Президента Российской Федерации, после чего будет время задать и ответить на ваши вопросы.

Спасибо.

Владимир Владимирович, предоставляю Вам слово.

В.Путин: Большое спасибо.

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего хочу всех поприветствовать на форуме «Россия зовёт!». Он по традиции собрал отечественных, зарубежных инвесторов, экспертов, чтобы обсудить актуальные темы деловой повестки, ключевые тенденции, которые определяют развитие, инвестиционный потенциал отдельных бизнес-направлений, рынков и даже целых стран.

Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса – ничего с этим не поделаешь. Её влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет.

Отмечу, что постепенно экономика тем не менее восстанавливается. Но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом, и причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям.

В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать чёткие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.

Прошу Правительство в недельный срок – сейчас хочу обратиться к своим коллегами из Правительства Российской Федерации – подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса.

Вместе с тем, учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща – я тоже об этом уже много раз говорил, да и, собственно, не только я: на площадке ООН звучат постоянно призывы к объединению усилий в борьбе с этой инфекцией. Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса.

Уверен, что с таким тезисом трудно спорить. И понимание общей ответственности, особенно лидеров ведущих, развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий.

Продолжение следует.

MIL OSI