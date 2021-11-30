Евгений Грабчак: «Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды, должно быть восстановлено в кратчайший срок»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 ноября. – Евгений Грабчак провёл заседание федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения с представителями энергокомпаний и регионов, где из-за сильного ветра, снега и дождя происходят массовые отключения электроснабжения.

Энергетики сейчас ведут восстановительные работы сразу в нескольких регионах – Центральной части, на Северо-Западе и Юге России. Обесточенными в регионах остаются порядка 60 тысяч человек. Всего в восстановлении электроснабжения задействовано больше 800 аварийных бригад в составе более 2 тысяч специалистов и 900 единиц специальной техники.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Псковской и Новгородской областях, где восстановительные работы будут продолжаться весь день 1 декабря, в остальных регионах восстановление должно быть завершено до конца дня 30 ноября.

Вместе с тем в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными явлениями, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в Калининградской области есть риски новых нарушений электроснабжения. Энергетики будут работать в режиме повышенной готовности.

«Задача – в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды. Кроме того, региональным властям нужно проанализировать ситуацию, чтобы определить, как избегать аналогичных инцидентов в дальнейшем», – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что особое внимание нужно уделять социально значимым объектам, а также объектам, обеспечивающим водо- и теплоснабжение потребителей.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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