Евгений Грабчак: «В условиях новых трендов нужно обеспечить и стабильность работы энергосистемы, и экономические стимулы для энергокомпаний»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 ноября. – В условиях новых трендов, вызванных «зелёным» переходом и распространением коронавируса, необходимо сохранить и надёжную, безопасную работу энергосистемы, и экономические стимулы для энергокомпаний, заявил Евгений Грабчак на Международном форуме «Электрические сети».

«Российская электроэнергетика, как и страна, и мир в целом находится в условиях новых трендов и выбора дальнейшего пути развития. Они неоднозначны и требуют консолидированного подхода со стороны всех участников отрасли: потребителей, компаний, поставщиков, науки и государства», – отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время одновременно на первое место выходят потребности каждого потребителя и эффективность работы энергосистемы для развития экономики страны.

«У нас постоянные противоречия идут между техникой и экономикой. С одной стороны, надёжность, безопасность энергосистемы, с другой стороны, экономические стимулы, которые диктуют необходимость извлечения быстрой прибыли и окупаемости инвестиций», – добавил замглавы Минэнерго.

Евгений Грабчак подчеркнул, что существует необходимость экономии затрат на энергоресурсы, ввод новых энергоэффективных технологий. При этом в стране происходит рост энергопотребления, связанный с большим охватом и развитием технологий, внедрением энергозависимых устройств с целью увеличения комфорта жизни населения.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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