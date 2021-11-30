В Совете Федерации состоится 513-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Верхняя палата рассмотрит трехлетний бюджет. Перед сенаторами выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе 513-го заседания Совета Федерации сенаторы рассмотрят Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджетные расходы сформированы с учетом необходимости выполнения социальных обязательств перед гражданами, а также поручений Президента Российской Федерации. Это, в частности, касается вопросов адресной поддержки семей с детьми, организации горячего питания младших школьников, модернизации первичного звена здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи в сельских населенных пунктах, ремонта автомобильных дорог регионального и местного значения. В структуре расходов федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 13 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, общий объем которых в 2022 году составит 2, 74 трлн рублей.

В документе учтены поправки, внесенные Председателем СФ и сенаторами РФ. В частности, по предложению сенаторов закреплено увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и объёмов межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности.

Кроме того, будут рассмотрены федеральные законы о бюджетах на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования. В повестке – поправки в закон об обязательном медицинском страховании, продлевающие предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда в бюджеты территориальных фондов ОМС, и закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года.

Сенаторы обсудят изменения в закон о Центральном банке, направленные на снижение угроз финансовой стабильности России в связи с ростом долговой нагрузки заемщиков-физических лиц.

В ходе «правительственного часа» выступит Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства расскажет о приоритетах внешней политики России и ответит на вопросы сенаторов.

Также сенаторы выскажутся по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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