В. Матвиенко: Меры поддержки позволят регионам создать новые «точки роста», развивать конкурентные преимущества

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошел «Открытый диалог» с главой Минпромторга Д. Мантуровым.

Нужно искать новые «точки роста» региональных экономик. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках «Открытого диалога» с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

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Мероприятие, которое состоялось в верхней палате парламента, было посвящено ключевым направлениям государственной промышленной политики РФ и мерам поддержки региональной промышленности в условиях восстановительного роста экономики и постепенного снятия санитарно-эпидемиологических ограничений.

Развитие промышленности – ключевой вопрос для каждого региона, отметила Валентина Матвиенко. «Нужны более быстрые темпы роста. Только это позволит обеспечить соответствующее качество жизни, благосостояние граждан».

Развитие промышленности – ключевой вопрос для каждого региона

Председатель СФ отметила конструктивное взаимодействие Минпромторга с профильными комитетами СФ, сенаторами. Последовательно реализуются рекомендации по итогам прошлогоднего «правительственного часа» с главой Министерства, представители Минпромторга принимают активное участие в мероприятиях верней палаты, в том числе в конгрессах и форумах.

«На декабрь запланировано проведение заседания президентского Совета по вопросам защиты семьи и детей, где мы будем рассматривать важные вопросы о развитии индустрии детских товаров. Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Минпромторгом по этой теме».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что развитие промышленности регионов зависит, в том числе и от механизмов поддержки, которые реализуются на федеральном уровне. «Нужно создавать новые разработки, развивать конкурентные преимущества. Для этого необходимо обеспечить необходимую законодательную, нормативно-правовую базу».

Денис Мантуров проинформировал о работе по привлечению инвестиций в регионы. «В условиях растущих банковских ставок крайне актуальным становится совершенствование работы Фонда развития промышленности. На сегодняшний день это направление поддержали 72 региона, там помимо федерального созданы региональные фонды, и мы совместно профинансировали 148 проектов».

Министр отметил, что обычно 70 процентов на софинансирование проектов предоставляет федеральный Фонд развития промышленности, 30 процентов – региональный фонд. При этом по ряду регионов приняты отдельные решения, где пропорции соответственно 90 на 10.

По его словам, планируется расширить перечень субъектов РФ, в том числе за счет регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока и территорий Арктической зоны. «По пяти региональным фондам пока, к сожалению, нулевой баланс, а восемь субъектов не сформировали у себя региональные фонды», — сказал он.

Министр отметил, что единая региональная субсидия может использоваться, в том числе для наполнения региональных фондов развития. В 25 регионах, которые в этом году получили субсидию, 80 процентов пошло на докапитализацию региональных фондов. «Эта мера поддержки крайне востребована регионами – всего было 52 заявки, общий объем составил 9,8 миллиардов рублей». По его словам, в бюджете на следующий год на эти цели предусмотрено 3,7 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах – по 3,3 миллиарда рублей.

Денис Мантуров указал, что инвесторы также заинтересованы в налоговых преференциях. «Мы обеспечиваем это через специнвестконтракты (СПИК). Подписано 45 таких контрактов с 28 регионами — так называемый СПИК 1.0. 350 миллиардов рублей инвестиций уже привлечено. Обновленный СПИК 2.0 стал доступен в том числе для среднего и малого бизнеса. Его главная задача — привлечь технологии». Министр также затронул тему развития промышленной инфраструктуры в регионах.

Денис Мантуров ответил на вопросы сенаторов.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Якцин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области обратил внимание Министра на высокотехнологичный проект по созданию новых композитов и текстильных стеклонитей. Он рассматривался в ходе выездного заседания межкомитетской рабочей группы в Республику Дагестан.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области затронула тему народных художественных промыслов. Она отметила, что законопроект по народным промыслам до сих пор проходит процедуры согласования.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга поднял вопрос о развитии экспорта. Сенатор обратил внимание на сельхозкультуры, которые исторически были главным источником доходов государства – лен и пеньку. Он поинтересовался, планирует ли Министерство усилить поддержку производства этих культур и расширить их применение в целях импортозамещения.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области попросил уточнить цифры предусмотренной в бюджете на 2022 −2024 годы единой региональной субсидии.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия затронул тему цен на продовольственные товары. Сенатор предложил рассмотреть возможность смягчения законодательных требований к розничным рынкам.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области обратил внимание на вопросы производства спортивного инвентаря, а также на задачу обеспечения кадрами промышленности, для чего предложил создавать сервисные центры.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области задал вопрос о перспективе создания двигателя большой тяги.

Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Валентина Матвиенко

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Андрей Яцкин

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Галина Карелова

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Сергей Митин

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в формате «Открытого диалога»

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В ходе «Открытого диалога» сенаторы также затронули темы производства тракторов малой и средней мощности, электронной паспортизации промышленной продукции и введения маркировки отдельных видов радиоэлектронных изделий, госзаказов судостроительным предприятиям, развития местных воздушных перевозок и их доступности для населения, упрощения механизмов лицензирования и сертификации промышленной продукции.

Подводя итоги обсуждения, Председатель СФ отметила, что в каждом случае нужны системные решения. Кроме того, нужно продолжать работать над снижением бюрократических издержек для бизнеса.

Для отечественных производителей, тех, кто реально производит продукцию, нужно, безусловно, снять все ограничения, создать все условия для работы. Это в первую очередь касается отечественных аграриев, сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ обратила особое внимание на то, что без подготовки современных кадров для промышленности невозможно решить поставленные перед экономикой задачи. Эти вопросы необходимо проработать в тесном взаимодействии законодателей, профильных ведомств и бизнеса, считает Валентина Матвиенко.

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