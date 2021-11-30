В. Джабаров: Контакты российских и израильских парламентариев будут активизированы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предложил провести в конце января совместные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню снятия блокады Ленинграда.

Состоялось заседание «групп дружбы» Совета Федерации и Кнессета государства Израиль. Его провели руководитель группы по сотрудничеству, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и депутат Кнессета Израиля, руководитель группы дружбы «Израиль-Россия» Владимир Белиак.

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Встреча прошла после изменения составов «групп дружбы» в результате обновления сенаторского и депутатского корпусов по итогам состоявшихся выборных кампаний в России и Израиле.

Во мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова, заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев, сенаторы РФ Владимир Круглый, Сергей Цеков, депутаты Кнессета Израиля.

Владимир Джабаров поздравил израильских коллег с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. «Неизменно дорожим дружескими связями с Израилем, которые являются примером для многих стран. У нас много точек соприкосновения. Очень ценим тот факт, что Израиль свято чтит память борцов с нацизмом».

Сенатор отметил недопустимость попыток переписать историю, забыть о Холокосте, о многочисленных жертвах нацизма.

Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Вячеслав Тимченко

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Юрий Валяев

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Сергей Цеков

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Владимир Круглый

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова с депутатом Кнессета Государства Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром Белиаком

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Парламентарий напомнил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко выступила на церемонии открытия выставки «Лучи света: судьба женщины в годы Холокоста», которая прошла в верхней палате российского парламента в январе нынешнего года.

Владимир Джабаров предложил рассмотреть возможность проведения совместного мероприятия, приуроченного к ежегодно проводимым в конце января Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню снятия блокады Ленинграда.

Сенатор подчеркнул важность межпарламентского диалога по всему спектру двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», открыл возможность посещения страны для вакцинированных российских туристов. «Российские граждане с удовольствием посещают Израиль с целью туризма или для получения медицинских услуг. Мы очень заинтересованы в том, чтобы возобновить взаимные туристические потоки», — сказал Владимир Джабаров.

В последние десять лет отношения двух стран вышли на новый уровень, отметил Владимир Белиак. «Принято решение об отмене виз, заключено пенсионное соглашение. Существует еще много сфер, в которых мы можем расширить сотрудничество».

В ходе заседания сенаторы обсудили развитие контактов в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, развитии взаимного туризма, противодействии распространению коронавируса и вакцинации населения. Особо отмечена совместная работа по увековечиванию памяти жертв нацизма. Высказано намерения развивать межрегиональные связи двух стран.

Контакты российских и израильских парламентариев будут активизированы, учитывая высказанные пожелания и конкретные планы развития двустороннего сотрудничества, сказал Владимир Джабаров.

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