Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#Galileo30.11.2021 20:21

В Гвиане завершается подготовка к пуску ракеты «Союз-СТ»

В соответствии с графиком работ сегодня, 30 ноября 2021 года, в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) — завершающий предстартовый день подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя европейскими космическими аппаратами Galileo FOC.

Расчёты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») готовят системы и агрегаты технологического оборудования стартового комплекса для заправки ракеты-носителя «Союз-СТ», старт которой запланирован на 2 декабря 2021 года, компонентами топлива.

Накануне совместные расчёты российских специалистов и иностранного заказчика запуска выполнили все необходимые автономные проверки разгонного блока, ракеты-носителя, космических аппаратов и провели генеральные испытания перед пуском.

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