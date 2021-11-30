Алексей Олейников возглавил «Газпром трансгаз Чайковский»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 ноября 2021, 11:05

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» избран Алексей Олейников.

Алексей Олейников родился в 1982 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели». Кандидат технических наук.

В структуре «Газпрома» работает около 13 лет.

В 2009–2017 годах прошел путь от инженера-электроника до главного инженера — заместителя начальника Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

В 2018–2021 годах — начальник Малоистокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания эксплуатирует более 10,5 тыс. км газопроводов. Объем транспортируемого газа составляет около 300 млрд куб. м в год.

Управление информации ПАО «Газпром»

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