Алексей Миллер и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian
Релиз
30 ноября 2021, 17:40
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа в республику.
Справка
В августе 2009 года в целях обеспечения прямого газоснабжения Южной Осетии с территории Российской Федерации «Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал».
Поставки газа в республику осуществляются по контракту с ООО «Газпром экспорт».
В апреле 2010 года «Газпром» и Правительство Южной Осетии подписали Соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года.
Управление информации ПАО «Газпром»
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