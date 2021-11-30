Алексей Миллер и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 ноября 2021, 17:40

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа в республику.

Справка

В августе 2009 года в целях обеспечения прямого газоснабжения Южной Осетии с территории Российской Федерации «Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал».

Поставки газа в республику осуществляются по контракту с ООО «Газпром экспорт».

В апреле 2010 года «Газпром» и Правительство Южной Осетии подписали Соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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