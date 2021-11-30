Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#ЭП-20#Пилотируемая космонавтика30.11.2021 16:04

Авторский осмотр корабля «Союз МС-20» и накатка головного обтекателя

На Байконуре завершается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» к полету на Международную космическую станцию по контракту с компанией Space Adventures.

Сегодня, 30 ноября 2021 года, в соответствии с графиком состоялся авторский осмотр и заключительные проверки корабля «Союз МС-20» на рабочем месте в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. Затем специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и провели подготовку собранного головного блока к предстоящему контролю стартовой готовности.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-20» входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года.

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