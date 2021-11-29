Ю. Воробьев: Для повышения эффективности лесной отрасли необходимо обеспечить подготовку ряда федеральных законов

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ совместно с Министром природных ресурсов и экологии РФ и губернатором Архангельской области посетили с рабочим визитом Устьянский район Архангельской области.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области совместно с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и губернатором Архангельской области Александром Цыбульским ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области посетили Устьянский район Архангельской области, где ознакомились с примерами ответственного лесопользования, реализуемого на долгосрочной основе.

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В поездке также приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, представители правительства и Законодательного собрания Архангельской области, а также общественных и природоохранных организаций.

Участники посетили завод по глубокой переработке древесины, крупнейшую в Восточной Европе биокотельную, работающую на отходах лесопереработки, объекты социальной инфраструктуры. Члены делегации ознакомились со всеми этапами ведения интенсивного лесного хозяйства от заготовки древесины, ее глубокой переработки – до восстановления лесов и последующего формирования рубками ухода будущего насаждения.

По итогам организован полевой семинар, на котором обсуждены вопросы ведения лесного хозяйства на принципах интенсивного лесопользования.

Ведение интенсивного лесного хозяйства повышает доходность от использования лесов, сохранив непрерывность и неистощительность лесопользования

По словам Юрия Воробьева, ведение интенсивного лесного хозяйства повышает доходность от использования лесов, сохранив непрерывность и неистощительность лесопользования.

Участники семинара отметили, что для повышения эффективности лесной отрасли необходимо обеспечить подготовку ряда федеральных законов, направленных на совершенствование арендных отношений, в том числе посредством введения четких и прозрачных критериев для возможности перезаключения договора аренды на новый срок без торгов для ответственных лесопользователей, повышение доступности лесных ресурсов путем строительства лесных дорог и ряд других.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев совместно с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и губернатором Архангельской области Александром Цыбульским посетили Устьянский район Архангельской области

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев совместно с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и губернатором Архангельской области Александром Цыбульским посетили Устьянский район Архангельской области

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев посетил Устьянский район Архангельской области

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Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев совместно с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и губернатором Архангельской области Александром Цыбульским посетили Устьянский район Архангельской области

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Полевой семинар, на котором обсуждены вопросы ведения лесного хозяйства на принципах интенсивного лесопользованияАрхангельской области

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Также крайне важно обеспечить актуализацию данных о состоянии и стоимости наших лесов в рамках проведения работ по лесоустройству на федеральном уровне.

«Законопроект, направленный на совершенствование арендных отношений, уже подготовлен Советом Федерации во взаимодействии с Правительством Российской Федерации и Минприроды России. Мы надеемся, что он будет принят уже в следующем году», — отметил Юрий Воробьев.

Высказанные в ходе мероприятия предложения нашли отражение в рекомендациях Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации.

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