Телефонный разговор с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой

Source: President of Russia – Kremlin

Президент России поздравил Президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником – Днём провозглашения Республики. Фостен Арканж Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции.

Условлено о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.

MIL OSI