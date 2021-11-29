С. Березкин обсудил вопросы реализации государственной национальной политики в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем Ярославского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Н.-Э. Хасиевым.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках поездки в регион провел рабочую встречу с председателем Ярославского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Нур-Элом Хасиевым.

Смотрите также

В ходе беседы обсуждалась работа Совета регионального отделения, национальных общественных организаций, ближайшие планы и имеющиеся проблемы реализации региональной Стратегии национальной политики.

Как отметил сенатор, Российская Федерация уникальна тем, что в ней бок о бок на протяжении многих веков, живут самые разные народы, сосуществуют самые разные культуры. «В частности, в Ярославской области проживают представители более 150 различных национальностей и этнических групп. То, что они живут в мире и согласии на протяжении долгих лет — заслуга многих: органов власти, общественников, сферы культуры и образования. С полным правом можно говорить о большом созидательном вкладе в общее дело Ярославского регионального отделения «Ассамблеи народов России», — сказал Сергей Березкин.

По его словам, в течение ряда лет региональное отделение организовало проведение огромного количества ярких мероприятий: фестивалей, конкурсов, концертов с участием национально-культурных автономий региона и приглашенных гостей.

«Как высокую оценку мы рассматриваем вручение Нур-Элу Хасиеву общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в рамках Второго Всероссийского форума «Народы России», состоявшегося 19 ноября 2021 года в Москве», — добавил сенатор.

Сергей Березкин подчеркнул важность продолжения работы в этой сфере, в том числе возможность дальнейшего законодательного регулирования, грантовой поддержки. «Нужно сохранить и приумножить лучшие традиции межнациональной дружбы и сотрудничества».

MIL OSI