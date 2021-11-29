Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДНХ29.11.2021 14:57

Состоялось вручение Правительственных Премий имени Гагарина

Торжественная церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности прошла сегодня, 29 ноября 2021 года, в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в городе Москве. Это третья подобная церемония.

Премии присуждаются один раз в пять лет, начиная с 2011 года. Лауреатом может стать российский коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в области космической деятельности.

Премии присуждаются по решению Правительства Российской Федерации по предложениям профильного межведомственного совета. Список лауреатов утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. В этом году награды получили 10 лауреатов. Каждый коллектив получил по 1 миллиону рублей.

Перед лауреатами Правительственной Премии и гостями на церемонии награждения выступил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Хочу обратиться к вам, к нашим гуру — обращайте внимание на нашу молодежь, подтягивайте ее, потому что в них залог поступательного развития нашей космической отрасли, — говорит Дмитрий Рогозин. — По данным социологов, за последние 2-3 года в российском обществе произошло резкое увеличение интереса к нашей космонавтике. На нас смотрят, от нас ждут результатов. И мы обязаны эти результаты дать. И эти результаты должны быть убедительны, ведь именно космонавтика является витриной технологического развития страны. Она показывает, есть ли в стране люди, готовые драться за науку, за отечественную космонавтику, за то, чтобы быть достойными отцов-основателей нашей отечественной космической отрасли».

Премиями были отмечены такие проекты, как разработка мощных ядерных энергодвигательных установок космического назначения, создание технологий и методов по работе космонавтов для будущих полетов на Луну и Марс. Награды также получили коллективы, работающие над системами управления полётом пилотируемых орбитальных станций и надежностью твердотопливных ракетных двигателей для систем аварийного спасения и мягкой посадки спускаемых аппаратов кораблей «Союз МС».

Полный список награжденных опубликован на сайте Правительства Российской Федерации. Церемонию награждения организовала Госкорпорация «Роскосмос». В церемонии вручения наград также принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

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