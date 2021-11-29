Сенаторы высказались за повышение эффективности профилактики диабета

Source: Russia – Council of the Federation

Необходима ранняя диагностика нарушений углеводного обмена, считает В. Круглый.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание «круглого стола» на тему актуальных проблем диагностики и лечения предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа. Мероприятие провел член Комитета СФ Владимир Круглый. КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области представители Министерства здравоохранения РФ, общественных организаций и профессионального сообщества.

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В ходе мероприятия было отмечено, что сахарный диабет относится к тем хроническим неинфекционным заболеваниям, распространение которых не удается остановить: рост числа больных сахарным диабетом, преимущественно 2 типа, с каждым годом стремительно увеличивается.

«К группе риска относятся люди старше 45 лет, с низким уровнем физической активности и наследственной отягощенностью», — пояснил Владимир Круглый. По мнению сенатора, в этой связи важна ранняя диагностика нарушений углеводного обмена и их активное выявление в перечисленных группах риска.

По словам Юрия Архарова, сахарный диабет 2 типа развивается у 25 процентов пациентов с предиабетом в течение 3–5 лет, а в течение жизни предиабет трансформируется в сахарный диабет 2 типа у 70 процентов пациентов.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Владимир Круглый

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Юрий Архаров

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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По мнению специалистов, высокая распространенность предиабета, создающая предпосылки для дальнейшего роста заболеваемости сахарным диабетом 2 типа, а также высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний должны стать поводом для врачебной настороженности в отношении предиабета.

«Своевременные меры могут значительно снизить риск развития сахарного диабета 2 типа и его осложнений», — заключил Владимир Круглый.

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