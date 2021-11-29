Source: Russia Federal Space

#РКС29.11.2021 10:22

РКС расширили производство современных микрокомпонентов собственной разработки

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил разработку линейки новых микрокомпонентов, в том числе современных монолитных интегральных сверхвысокочастотных (СВЧ) схем для спутниковых систем передачи данных — бортовых радиолиний. Производство аппаратуры с новыми технологиями РКС ускоряет создание российских спутников для экомониторинга, навигации, связи, телекоммуникаций и изучения космоса, а также оптимизирует затраты на их серийное изготовление.

Руководитель отдела РКС разработки бортовых СВЧ приборов Андрей Буянкин: «Минимальный цикл изготовления новых монолитных интегральных сверхвысокочастотных схем собственной разработки теперь составляет 3-5 месяцев против 5 лет, которые требовались раньше для завершения всей цепочки — от постановки опытно-конструкторских работ до производства на фабрике с участием третьих сторон. Разница в десять раз. Сопоставима и финансовая выгода: изготовление своих компонентов снизит производственные затраты компании в 2-3 раза».

Сегодня в семействе инновационных разработок РКС — широкий перечень микрокомпонентов. Использование в космических аппаратах новых отечественных монолитных интегральных СВЧ-схем позволит в 2-3 раза сократить массу и габариты приемо-передающей аппаратуры для ее более гибкой интеграции в актуальные проекты.

Серия уникальных квадратурных модуляторов, микросхем размером 5×4 мм для создания современных радиолиний для передачи информации со спутника наземным и космическим объектам повышает стабильность и качество высокоскоростной широкополосной связи и уже внедряется в бортовые системы перспективных космических аппаратов.

Другое направление этой работы — создание так называемых кор-чипов (core-chip), то есть комбинаций небольших устройств (аттенюаторов, малошумящих и буферных усилителей, электрических ключей и других), объединенных в одном кристалле. Сегодня такие кор-чипы востребованы, например, в создании бортовых приемо-передающих модулей, в том числе активных фазированных антенных решеток (АФАР) нового поколения, которые используются на самых современных космических аппаратах для передачи информации по линиям «спутник-спутник» и «спутник-Земля».

В РКС также разработаны СВЧ-фильтры для приемо-передающих систем спутников. Эти устройства размером от 2×3 мм обеспечивают высокую помехоустойчивость сигнала от излучений и надежную защиту от «посторонних вмешательств». Разные виды фильтров уже применяются при производстве аппаратуры для спутников нового поколения.

Все разработки выполнены с упором на унификацию — одну из основных стратегических целей РКС в сфере электроники для космоса, и могут применяться в создании радиопередающей аппаратуры космических аппаратов безграничного спектра задач и параметров — от научных микроспутников и орбитальных аппаратов для спутниковой телефонии, цифрового телевидения, предоставления широкополосного доступа в интернет до многофункциональных космических станций.

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