О. Хохлова отметила важность интеграции народных промыслов в систему креативные индустрий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии фестиваля творчества и ремёсел во Владимире.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области в ходе поездки в регион приняла участие в открытии традиционного фестиваля творчества и ремёсел «Реки-Руки». Мероприятие проходит под слоганом «В ожидании праздника».

«Наши улицы уже начинают украшать к Новому году. Мы все в ожидании праздника. И символично, что это настроение вынесено в название фестиваля. Здесь действительно есть предчувствие замечательного периода чудес и подарков», — отметила сенатор.

Народных умельцев объединяет талант и преданность своему делу, искренняя любовь к нашей культуре и стране

Мастера из Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей представляют посетителям фестиваля изделия ручной работы, новогодние подарки и сувениры. «Народных умельцев объединяет талант и преданность своему делу, искренняя любовь к нашей культуре и стране», — подчеркнула Ольга Хохлова.

У участников фестиваля есть возможность увидеть и приобрести уникальные изделия ручной работы, пообщаться с их авторами, сделать индивидуальный заказ, изготовить что‑то самим на мастер-классах, добавила парламентарий.

Ольга Хохлова в ходе поездки в регион приняла участие в открытии традиционного фестиваля творчества и ремёсел «Реки-Руки». Мероприятие проходит под слоганом «В ожидании праздника»

1 из 4

Ольга Хохлова в ходе поездки в регион приняла участие в открытии традиционного фестиваля творчества и ремёсел «Реки-Руки». Мероприятие проходит под слоганом «В ожидании праздника»

2 из 4

Ольга Хохлова в ходе поездки в регион приняла участие в открытии традиционного фестиваля творчества и ремёсел «Реки-Руки». Мероприятие проходит под слоганом «В ожидании праздника»

3 из 4

Ольга Хохлова в ходе поездки в регион приняла участие в открытии традиционного фестиваля творчества и ремёсел «Реки-Руки». Мероприятие проходит под слоганом «В ожидании праздника»

4 из 4

Она напомнила, что Правительство РФ утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 г., задача которой — создать системные условия для развития российского креативного предпринимательства.

Необходимый для этого федеральный законопроект сейчас находится в разработке, но многие российские регионы уже предпринимают серьезные усилия, чтобы поддержать местных мастеров, сказала Ольга Хохлова. «Народные промыслы, наши умельцы обязательно должны быть в авангарде креативного движения. Со своей стороны, государственные структуры непременно будут помогать в сохранении культурных традиций нашей страны».

MIL OSI