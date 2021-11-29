Меры по снижению себестоимости моторного топлива на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области обсудили в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Провел совещание председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике А. Кутепов.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «О мерах по снижению себестоимости моторного топлива и его поставкам в Камчатский край, Магаданскую область, Чукотский автономный округ».

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Андрей Кутепов напомнил, что по итогам «правительственного часа» от 10 ноября Председателем Совета Федерации было дано поручение Комитету по экономической политике при взаимодействии с Министерством энергетики проработать вопрос в части мер по снижению себестоимости моторного топлива и его поставкам в Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Сенатор отметил, что Дальний Восток является дефицитным с точки зрения регионального баланса производства и потребления нефтепродуктов. «Зачастую их приходится завозить с других территорий. В ходе «правительственного часа» прозвучало мнение — в качестве эффективной меры снижения логистики использовать механизм субсидирования железнодорожных перевозок моторного топлива в дальневосточные субъекты. Но этот механизм пока не работает».

Андрей Кутепов указал, что в параметры бюджета на ближайшие три года уже заложено субсидирование железнодорожных перевозок моторного топлива. По мнению сенатора, это неплохая мера, но есть проблема. Субсидирование касается только восьми субъектов Дальневосточного федерального округа из одиннадцати, то есть только тех, где есть железнодорожное сообщение. Камчатка, Чукотка и Магаданская область выпадают из его сферы действия.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Анатолий Широков

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Анастасия Жукова

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Борис Невзоров

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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«К примеру, в Магадане на сегодня 95-й бензин стоит 59,5 рубля, 92-й – 57,5, а цена дизельного топлива превысила 64 рубля. В отдаленных районах цена еще выше, что существенно удорожает стоимость жизни. По данным Минэнерого России для снижения волатильности цен на оптовом рынке на бирже действует так называемый демпфирующий механизм. Он работает, дает положительный результат. Минэнерго продолжает работать над этим механизмом, вносит коррективы», — сказал Андрей Кутепов.

Кроме этого, по его словам, увеличен норматив продаж на биржу. Также Минэнерго России внесло изменения в правила работы биржи. «Все это делается для удержания цены, в рамках ожидаемой инфляции», — сказал сенатор.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края первый заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Бодяев и первый заместитель губернатора Чукотской автономной области Илья Давиденко проинформировали о ситуации с ростом цен на бензин в этих регионах и высказали ряд предложений.

В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров, член Комитета СФ по социальной политике Анастасия Жукова, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, представители Министерства транспорта РФ, Федеральной антимонопольной службы, руководители региональных органов государственной власти, снабжающих организаций.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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