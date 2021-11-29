И. Петина приняла участие в совещании по инновационной терапии и лечению пациентов с генетическими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло на площадке Рязанского государственного медицинского университета.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области приняла участие в региональном стратегическом совещании на тему «Доступ к инновационной терапии и перспективы персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов с генетическими и наследственными заболеваниями: реальность и ожидания».

Мероприятие было организовано при поддержке правительства региона и Рязанского государственного медицинского университета.

«Совещание позволит выявить и определить наиболее оптимальные инструменты приближения инновационной терапии в региональном разрезе, обсудить необходимые законодательные и организационные инициативы как на федеральном, так и региональном уровне, оценить потенциал внедрения и организации доступной медицинской помощи больным генетическими и наследственными заболеваниями», — отметила Ирина Петина.

При этом, считает сенатор, важно объединить представителей врачебного сообщества, экспертных организаций, организаторов здравоохранения, представителей иных профильных и образовательных учреждений, общественных деятелей для комплексного обсуждения и выработки наиболее актуальных и предметных предложений.

На совещании обсуждались вопросы медицинской генетики в разрезе диагностики, внедрение комплексного подхода организации медпомощи пациентам с генетическими и наследственными заболеваниями, эффективные модели внедрения реабилитационных мероприятий на примере Рязанской области. Затрагивалась тема лекарственного обеспечения орфанных пациентов Рязанской области и доступ к инновационной терапии для пациентов с высокозатратными нозологиями.

По итогам совещания будет подготовлена резолюция с конкретными предложениями по совершенствованию законодательных и организационных механизмов по каждому из озвученных направлений обсуждения, сказала сенатор.

В мероприятии участвовали председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин.

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