Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации открыла рабочее совещание о ходе реализации общественного федерального проекта.

Заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открыла рабочее совещание о ходе реализации общественного федерального проекта «Чистая Арктика».

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Галина Карелова отметила, что одной из ключевых задач Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ является контроль над реализацией государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). В рамках этой работы члены Совета уделяют особое внимание экологической безопасности и охране окружающей среды, сообщила вице-спикер.

Кроме того, сенатор подчеркнула, что в рамках национального проекта «Экология» предусмотрено 12 мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории 5 субъектов Российской Федерации, находящихся в АЗРФ, на которые планируется выделить более 2,3 млрд руб. из федерального бюджета на период 2022–2024 годов.

Галина Карелова отметила высокую государственную, корпоративную, а также общественную вовлеченность в экологическую повестку АЗРФ. По мнению вице-спикера, работа по очистке арктических территорий в рамках проекта «Чистая Арктика» является примером слаженного взаимодействия между гражданами, представителями государственной власти, экологическим и научным сообществами, общественными и волонтерскими организациями.

«Результаты реализации проекта обнадеживают: было собрано более 1,5 тыс. тонн отходов, участие приняли 2,2 тыс. человек, а я заявки на следующий год подали уже более 3 тыс. добровольцев. Наша встреча сегодня предполагает формирование дальнейших шагов, направленных на более эффективное взаимодействие в рамках текущей работы, а также дорожной карты для развития проекта. В планах не только реализация мероприятий по ликвидации негативных последствий при освоении арктических регионов, но и популяризация ответственного отношения к уникальной арктической природе, влияющей на климатические условия всего мира», — сказала сенатор.

С приветственным словом к участникам совещания обратился Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «В последние годы значение Арктики, ресурсов этой территории значительно возросло. Арктические регионы становятся мощным экономическим магнитом. Около трехсот российских компаний уже воспользовались предложенными государством механизмами поддержки предпринимательской деятельности», — подчеркнул он. По словам Министра, одним из главных вызовов является защита хрупкой арктической экосистемы от техногенного воздействия, синхронизация экономического развития с законами природы. Он рассказал о новых интересных инициативах в этой сфере, привел примеры деятельности волонтеров, бизнеса в рамках проекта «Чистая Арктика».

Алексей Чекунков предложил объединить усилия Совета Федерации и Минвостокразвития России для поддержки проекта в регионах, к привлечению внимания его реализации на местах.

В мероприятии приняли участие заместитель председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа сенаторы Российской Федерации — представители субъектов РФ, входящих в Арктическую зону, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, руководители региональных органов государственной власти, научных и общественных организаций.

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