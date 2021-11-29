В. Тимченко: Для успешной цифровизации необходимы квалифицированные и мотивированные специалисты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «Современные тренды нормативно-экспертного сопровождения реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мероприятие, посвященное обсуждению современных трендов нормативно-экспертного сопровождения реализации национальной программы, прошло в онлайн-режиме.

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Развитие цифровой экономики на федеральном, региональном и местном уровне является одной из ключевых задач, поставленной Президентом Российской Федерации, подчеркнул Вячеслав Тимченко. Он напомнил, что в верхней палате российского парламента создан и постоянно действует Совет по развитию цифровой экономики под руководством заместителя Председателя СФ Андрея Турчака. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Основными задачами Совета являются содействие развитию цифровой экономики РФ на всех уровнях — федеральном, региональном и местном, а также поддержка реализации потенциала российских организаций в области цифровой экономики. В функции Совета по развитию цифровой экономики входит анализ информации о тенденциях развития законодательства Российской Федерации в области развития цифровой экономики, подготовка предложений о мерах, способствующих ее развитию, в том числе в части совершенствования законодательства Российской Федерации в области развития цифровой экономики, разработка соответствующих нормативно-правовых актов.

«Сегодня процессы цифровизации и новые технологии активно влияют на все отрасли общественной жизни. Для успешной цифровизации необходимы квалифицированные и мотивированные специалисты, которые готовы предлагать и воплощать в жизнь инновационные решения», — сказал сенатор.

Он отметил, что с целью повышения качества образования в ИТ-сфере, создания системы развития у граждан компетенций цифровой экономики, а также подготовки лидеров и команд для цифрового прорыва в экономике страны реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Вячеслав Тимченко

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Александр Савин

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Вячеслав Тимченко

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Заседание экспертного сообщества национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

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«Важная роль в реализации мероприятий федерального проекта отведена экспертному сообществу, оценка, рекомендации, конструктивная критика которого необходимы для качественной реализации проекта», — подчеркнул парламентарий.

В ходе совещания были проанализированы результаты экспертной работы в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году, рассмотрены предложения по работе экспертного сообщества в рамках проекта на 2022 год. Особый акцент был сделан на аспектах реализации программы в регионах РФ.

По итогам обсуждения будут выработаны рекомендации для эффективной реализации мероприятий национальной программы, сообщил Вячеслав Тимченко.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области директор Института управления и социально-экономического проектирования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Надежда Сурова, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любовь Духанина, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков, представители органов государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества.

В ходе мероприятия состоялось награждение экспертов именными сертификатами, подтверждающими их статус в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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