Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности В. Тимченко.

В СФ прошел «круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Провел мероприятие член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин. БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области

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В заседании принял участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он выразил уверенность в том, что обсуждение этой важной темы на площадке Совета Федерации даст новый импульс развитию социально ориентированного бизнеса.

Сергей Березкин обратил внимание, что в последние годы в Российской Федерации активно развивается законодательство о социально ориентированных некоммерческих организациях. Официально это понятие закреплено Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». В нем из всего перечня некоммерческих организаций отдельно выделены социально ориентированные, закреплен ряд механизмов, регулирующих их создание и правовые основы деятельности, определены виды помощи, которые социально ориентированные НКО могут получить от разных уровней власти — финансовой, имущественной, консультационной. Кроме того, данный нормативный правовой документ принципиально поменял систему отношений некоммерческих организаций, органов власти и местного самоуправления.

«В современных условиях, в период пандемии, роль этих организаций в жизни граждан растет. Это связано с тем, что сегодня государственные учреждения не способны в одиночку удовлетворить существующие потребности населения. В результате чего возрастает роль некоммерческого сектора, готового выполнять функции, которые не могут быть исполнены на государственном уровне», — заявил Сергей Березкин.

По его словам, в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции в 2020 г. Правительством РФ были предусмотрены меры поддержки, предоставляемые НКО и СОНКО, аналогичные мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как — отсрочка платежей по всем налогам и страховым взносам, беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам, отсрочка арендных платежей, мораторий на взыскание долгов и штрафов, выдача субсидий пострадавшему бизнесу и СОНКО на профилактику коронавирусной инфекции и другие.

«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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Вячеслав Тимченко

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Сергей Березкин

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Дина Оюн

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Круглый стол» на тему «Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

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«Сегодня еще остаются пробелы в области правового регулирования деятельности и поддержки некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг (признанные государством социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минюста России). В частности, не установлены критерии определения «надлежащего качества исполнения услуг», каждый орган власти по‑своему может трактовать данную формулировку. Недостаточно урегулированы механизмы приоритетности поддержки данных организаций государственными структурами, предоставления долгосрочных субсидий и др. И, наоборот, чрезмерно регулируются деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Это также может стать ориентиром для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере поддержки социально ориентированных НКО», — отметил Сергей Березкин.

По его словам, Общественной палатой РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов (АСР) в текущем году проведена оценка уровня и качества развития некоммерческого сектора во всех 85 субъектах Российской Федерации. Лидер рейтинга — Москва.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Общественной палаты РФ, субъектов Федерации, некоммерческих организаций, эксперты.

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