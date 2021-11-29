В Совете Федерации состоялось совещание, посвященное вопросам взаимодействия с Центральной избирательной комиссией РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел В. Тимченко.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ».

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с ЦИК РФ Дмитрий Горицкий, сенаторы Российской Федерации, представители ЦИК РФ.

Совещание было посвящено итогам прошедших осенью выборов депутатов Государственной Думы и региональных органов власти, предстоящей выборной кампании в 2022 году, а также обсуждению нюансов избирательного законодательства.

Осенью состоялись выборы в высшие органы государственной власти 47 регионов, в том числе было избрано 12 высших должностных лиц регионов и в 39 субъектах обновлены региональные парламенты, напомнил Вячеслав Тимченко.

Соответственно обновился и состав Совета Федерации: 22 новых сенатора Российской Федерации приступили к исполнению своих полномочий, 32 сенатора переподтвердили полномочия, проинформировал Вячеслав Тимченко.

Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Вячеслав Тимченко

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Александр Савин

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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Совещание на тему «Взаимодействие Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ»

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«Состоявшаяся избирательная кампания прошла успешно, без нарушений действующего законодательства и чрезвычайных происшествий. Она показала эффективную работу ЦИК, высокий профессионализм ее членов, заслуженный авторитет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Наше взаимодействие базировалось на взаимопонимании, поддержке, обмене информацией. А в случае возникновения каких‑либо проблем они оперативно обсуждались и решались».

Процесс совершенствования избирательного законодательства идет постоянно, подчеркнул Вячеслав Тимченко. Сенатор остановился на ряде вопросов, требующих обсуждения, и в дальнейшем — принятия либо ведомственных, либо законодательных решений.

Общие итоги прошедшей федеральной избирательной кампании представил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Выступили члены ЦИК Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко, Борис Эбзеев.

Состоялась содержательная дискуссия. Были обсуждены вопросы работы Центральной избирательной комиссии и территориальных избиркомов, механизмы укрепления взаимодействия между СФ и ЦИК РФ.

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