В. Городецкий: Требуется корректировка закона в вопросах господдержки семей с детьми, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили проблемы реализации мер государственной поддержки в этой сфере.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «О проблемах реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

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Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Городецкий. ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области

Мероприятие состоялось в связи со значительным количеством поступающих в адрес Совета Федерации обращений граждан, связанных с затруднениями в получении в отдельных случаях денежных средств в рамках реализации программы поддержки семей с детьми.

Законодатель напомнил, что указанная программа, оператором которой является акционерное общество «ДОМ.РФ», была утверждена в 2019 г. Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

По его словам, в рамках программы государство предоставляет возможность получения гражданину РФ (матери или отцу), являющемуся заемщиком по ипотечному жилищному кредиту, при рождении в семье в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. третьего или последующих детей денежных средств в размере 450 тыс. рублей, которые могут быть ими направлены на полное или частичное погашение задолженности по ипотечному кредиту.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Как пояснил сенатор, погашение обязательств за счет указанной выше суммы возможно, в том числе, если цель заключения кредитного договора — приобретение на территории страны доли (или долей) в праве общей собственности на объект недвижимости при условии, что в результате приобретения такой доли объект недвижимости поступает в собственность гражданина (матери или отца) либо в общую собственность супругов.

При этом, как следует из прямого толкования нормы закона, реализация рассматриваемой меры поддержки невозможна, если приобретаемое посредством приобретения доли в объекте недвижимости жилое помещение поступает в собственность не только супруга (супругов), но и их детей.

«Граждане в своих обращениях указывают на то, что в рассматриваемом случае банки – кредиторы отказывают в предоставлении предусмотренной программой меры поддержки многодетным семьям на основании того, что сособственником приобретенной за счет ипотечного кредита квартиры являются не только супруги, но и их ребенок (дети). В своем письме в адрес Комитета акционерное общество «ДОМ.РФ» отметило законность требований граждан в выделении в рамках программы денежных средств в размере 450 тысяч рублей, если жилое помещение через приобретение долей поступает в общую собственность не только супругов, но и их детей», — сообщил Владимир Городецкий.

«Конечной целью нашего расширенного заседания является принятие решения о том, требуется ли корректировка положений Федерального закона, установившего эту программу поддержки, в целях дальнейшего недопущения возникновения подобных рассматриваемой проблем у граждан. Или проблема может быть решена посредством внутреннего взаимодействия акционерного общества «ДОМ.РФ» с банками – кредиторами», — пояснил законодатель.

По этому вопросу выступили сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, управляющий директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс, представители Министерства финансов России.

По итогам обсуждения было принято совместное решение о разработке изменений в законодательство. Также сенаторы предложили при корректировке закона рассмотреть возможность включения в него мер поддержки и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе заседания Комитет СФ рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной Думой 23 ноября 2021 г.

Документом вносятся взаимосвязанные изменения в Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и ряд федеральных законов, предусматривающие осуществление одновременно государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на здания, сооружения, для строительства которых необходимо получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Это возможно на основании заявления, направленного органом, принявшим решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в орган регистрации прав.

Согласно Федеральному закону данная новация не распространяется на многоквартирный дом и иной объект недвижимости, создание которого осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В тексте Федерального закона учтены поправки, подготовленные сенаторами Российской Федерации Андреем Шевченко, Дмитрием Кузьминым, Денисом Гусевым.

Комитет СФ рекомендовал Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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