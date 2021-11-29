Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo29.11.2021 16:04

В Гвиане продолжается подготовка к пуску ракеты «Союз-СТ»

В Гвианском космическом центре (Южная Америка) в понедельник, 29 ноября 2021 года, продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с экваториального европейского космодрома. Запуск с её помощью двух новых космических аппаратов Galileo FOC запланирован на 2 декабря в 03:31 по московскому времени.

Ранее, 26 ноября, ракета-носитель и космическая головная часть были доставлены и установлены в мобильную башню обслуживания, служащую для защиты изделия и персонала от осадков в сложных погодных условиях Французской Гвианы, а также для проведения сборки ракеты космического назначения в вертикальном положении.

В понедельник проходят работы по электрической и пневматической стыковке ракеты-носителя и головной части, подстыковки к блоку третьей ступени пневмо-, электро- и заправочных коммуникаций. По завершении совместный расчет российско-европейских специалистов начнет комплексные испытания изделия.

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