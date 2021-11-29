Встреча с председателем совета директоров «БТС-МОСТ» Русланом Байсаровым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Руслан Сулимович, ваша компания осуществила и продолжает работать над достаточно крупными, можно сказать, общенациональными проектами, имея в виду и Восточный полигон, потом порт Сабетта, как мне известно, тоже вы вместе с «НОВАТЭКом» делали, да?

Р.Байсаров: Да, совместно.

В.Путин: Трансграничные переходы с Китайской Народной Республикой. Давайте обо всём этом поговорим.

Р.Байсаров: Спасибо, Владимир Владимирович, за встречу.

Если позволите, я скажу вкратце. История создания «Бамтоннельстроя» начиналась с приказа Министерства транспортного строительства в 1975 году.

Чтобы ничего не упустить здесь, в книге, всё изложено. Прошу пройтись последовательно, я Вам буду комментировать. Это все проекты, – ну, не все, часть проектов, их слишком много, я просто сделал выдержку.

В.Путин: Хорошо.

Р.Байсаров: На первой странице – история создания «Бамтоннельстроя», как я уже говорил.

Хочу обратить Ваше внимание, Владимир Владимирович: все десять тоннелей, в том числе и самый сложный – Северомуйский тоннель, были построены работниками «Бамтоннельстроя». Сначала было запланировано восемь, потом по решению Правительства увеличили – ещё два тоннеля.

Дальше – описание тоннелей, построенных нашими работниками. Северомуйский тоннель. Их много у нас – свыше 50 тоннелей. [Северомуйский] – самый сложный тоннель в мире.

В.Путин: Северомуйский?

Р.Байсаров: Да. Символ упорства бамтоннельстроевцев.

Иностранные специалисты отказывались его строить и предлагали нам тоже отказаться от него. В 1984 году приезжал на стройку член Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель Председателя Совмина Гейдар Алиев, чтобы поддержать тоннелестроителей.

Как Вы знаете, тоннель был завершён, и он до сих пор остаётся самым сложным тоннелем, очень интересный объект.

В.Путин: А в чём сложность его?

Р.Байсаров: Там очень тяжёлый грунт, тектонические столкновения были, подземные течения, газовые выбросы. Это очень сложный проект, но мы его завершили.

В.Путин: 45 километров, да?

Р.Байсаров: [45 километров] тоннелей всего мы там построили, а этот – 15,5 километра.

Всего вначале было запланировано Политбюро восемь тоннелей. Когда Гейдар Алиев приехал, рабочие ему объяснили, что необходимо построить дополнительно ещё два петлевых тоннеля, он принял решение на месте, с работниками «Бамтоннельстроя». Ещё два тоннеля петлевых там построено. Представляете? Очень тяжелый объект, очень интересный, и он до сих пор остаётся одним из самых сложных объектов в мире.

А вот здесь, на 19-й странице, прибытие первого поезда из Северобайкальска. Кстати, Северобайкальск – единственный город, построенный с нуля ленинградцами, ленинградцами-комсомольцами. Очень красивый город, мы открывали тоннель там.

Это жители Северомуйска приветствуют тоннелепроходчиков. А это наши герои – тоннелестроители. (Комментируя изображения.)

Помимо трёх героев [труда], у нас свыше 5400 награждённых государственными наградами за строительство тоннелей. 48 специалистов участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Опыт «Бамтоннельстроя» стал востребован по всей стране, мы стали строить метро.

Прошу обратить внимание на эту карту, здесь указаны объекты вверху. Более 2,5 тысячи уникальных инфраструктурных объектов наше предприятие построило за 46 лет. Здесь указаны всего лишь крупные и важные – 750.

В Сербии ещё мы тоже построили в этом году два.

Мост на остров Русский – символ нашего предприятия, Вам хорошо известный, изображён на купюре номиналом 2000 рублей.

В.Путин: Да, точно. Красивый мост получился.

Р.Байсаров: Очень. Вы знаете, что там самый длинный вантовый пролёт в мире. Это ход строительства моста на остров Русский.

[Горнолыжный комплекс] «Альпика-Сервис», Вам хорошо известный, один из самых сложных проектов сочинской Олимпиады. Вот строительство «Альпика-Сервиса».

В.Путин: Там тоже было непросто, я знаю, останавливались. Сложно было там.

Р.Байсаров: Тяжелейший объект. Вы же знаете, там 23 объекта, инженеры хорошо работали.

В.Путин: Там уже даже международная команда была, да?

Р.Байсаров: Да, мы привлекали [иностранцев].

А вот наш [проходческий] щит – это наше оборудование диаметром 12 метров, Вы тоже знаете.

Морской порт Сабетта – проект, не имеющий аналогов во всём мире по своей сложности. Это один из самых крупных проектов, общий объём дноуглубительных работ, Владимир Владимирович, 70 миллионов кубических метров. Это – для сравнения – недавно построенных нами 70 тоннелей общей протяженностью 490 километров. Представляете?

В.Путин: Да, сложно.

Р.Байсаров: Кроме этого, Владимир Владимирович, я хочу обратить внимание, что мы выпустили в акваторию Обской губы 440 миллионов мальков.

Остров Сахалин. Прошу обратить внимание, с чем нам приходилось сталкиваться во время строительства. Только в прошлом году нам удалось реализовать заветную мечту сахалинцев – «перешить» японскую узкоколейку под российский стандарт [железнодорожной колеи] – 1520 мм. На расстоянии 454 километров раскинуто 62 объекта, и мы всё это завозили паромами с материка. Тяжёлый объект был. На 52-й и 53-й страницах Вы наблюдаете уже результат нашего труда – красивые объекты. Сахалинцы Вас благодарят за поддержку, они наконец-то начали ездить.

Новый Байкальский тоннель. Параметры нового Байкальского тоннеля Вы хорошо знаете. Хочу добавить, что мы завершили строительство на шесть месяцев раньше срока.

В.Путин: Это почти семь километров дорог.

Р.Байсаров: Да, абсолютно верно. Несмотря на пандемию коронавируса, первый такой тоннель в России построен.

Правительственная комиссия приезжала с проверкой хода работ. На 58-й странице, обратите внимание, инфраструктура, которую мы построили для обслуживания нового Байкальского тоннеля. Это позволит [увеличить] срок его эксплуатации, и самое важное (рядом, видите, маленькое пятно – это старый Байкальский тоннель): вокруг старого Байкальского тоннеля не было инфраструктуры.

В.Путин: А это текущий проект, да?

Р.Байсаров: Да, это мост через реку Зея. По Вашему поручению, мы приступили к строительству моста в Благовещенске общей протяжённостью девять километров, с подходами. Очень хороший интересный проект, как Вы знаете, Вы давали нам поручение.

В прошлом году мы завершили строительство железнодорожного мостового перехода через реку Дон…

В.Путин: Извините, а через Зею, когда срок окончания?

Р.Байсаров: Через Зею – 2023 год.

В.Путин: Близко.

Р.Байсаров: Да, мы быстро строим. Мы Вам покажем чуть позже.

Вот тоже важный проект.

В.Путин: Благовещенск – Хэйхэ.

Р.Байсаров: Благовещенск – Хэйхэ, первый автодорожный трансграничный мостовой переход между Россией и Китаем, построенный без привлечения бюджетных средств. Из-за пандемии коронавируса ждёт своего открытия. Просим Вас принять участие и пригласить [Председателя КНР] Си Цзиньпина, потому что это очень большое и важное событие, первый мост.

Дальше расскажу. Ещё один важный, очень сложный проект – это первый железнодорожный мостовой переход между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Мы начали строить, в ходе строительства нам приходилось применять нестандартные решения. В один период толщина льда перед ледоходом составляла до трёх метров. Для спасения опор моста нам пришлось применять нестандартные решения. Мы произвели резку шпунтового ограждения подо льдом.

В.Путин: Подо льдом?

Р.Байсаров: Представляете?

В.Путин: Нет, не представляю.

Р.Байсаров: Наши специалисты срезали шпунтовые ограждения. Мы построили баню на берегу (это правда, без преувеличения), горячую еду готовили, угощали их напитками.

Люди спускались на три метра вниз, под лёд, сильное течение, резали шпунтовые ограждения – трубы диаметром 1,3 метра, если сказать точно. Наверху стояли краны, держали эти трубы, чтобы они не упали. Наши специалисты срезали шпунтовые ограждения, пропустили лёд, потом нарастили это шпунтовое ограждение, выкачали воду, продолжили строительство.

Если бы мы этого не сделали, лёд мог снести опоры моста и мост с китайской стороны тоже – это было бы, конечно, ЧП на весь мир. Юрий Петрович [Трутнев] руководил проектом, стройкой, и он часто посещает проект, контролирует его.

А это старый Зейский мост, построенный в 1982 году, единственный мост, связывающий город с левобережьем. Вы тоже ВКС проводили по чрезвычайной ситуации. Мы за несколько технологических окон в ночное время спасли город, починили мост. А это как раз Зейский мост, по которому Вы давали нам команду строить. Вице-премьеры посещают Зейский мост, проверяют ход строительства.

Владимир Владимирович, вот метро. В прошлом году мы вошли в Книгу рекордов Гиннесса: 23 проходческих щита одновременно прокладывали метро в Москве.

В.Путин: Объём большой.

Р.Байсаров: Да, это тяжёлый объём.

Владимир Владимирович, на этой странице – 11-метровый щит. Мы перевезли его в сборе, первые в России, и опустили затем в котлован строящейся станции, в головную часть, более 800 тонн.

А это путепровод обрушился из-за нагрузки на Транссибирскую магистраль, построенный 30 лет назад, тогда были другие технологии. Мы завершаем уже строительство нового.

Дуссе-Алиньский тоннель мы начинаем сейчас строить. После Байкальского переехали туда со всей командой.

В.Путин: В Хабаровск?

Р.Байсаров: Да, в Хабаровский край. На расстоянии 940 километров от Хабаровска – ни одной живой души. Тяжёлый проект, но мы уже там разворачиваемся активно.

В.Путин: Большой. Там под два километра?

Р.Байсаров: Да. Там сложно, тяжело, да и климатические условия.

В рамках реализации проекта М-12 мы приступили к строительству двух мостовых переводов через реки Оку и Суру.

В Калининграде мы начали строить два железнодорожных и автодорожных мостовых перехода.

В.Путин: Река Преголя?

Р.Байсаров: Да. Немцы строили предыдущий мост, он вошёл в историю как музейный экспонат.

Это новые [мосты], в этом году мы приступаем, они поднимаются.

В.Путин: Тоже красивые, необычные. Чего они такие высокие? Зачем?

Р.Байсаров: Мы повторили, как немцы в 1922 году, но только это современный мост: они поднимали в ручном режиме, а мы уже автоматически.

В.Путин: Зачем такие высокие опоры?

Р.Байсаров: Мост поднимается.

В.Путин: Мост поднимается?

Р.Байсаров: Да, мост поднимается, чтобы пропустить корабли.

В.Путин: То есть он будет на всех опорах подниматься?

Р.Байсаров: Да, поднимается, пропускает [корабли], потом опускается. В Ленинграде раскрывается, а здесь поднимается – здесь попроще.

В.Путин: Любопытно.

Р.Байсаров: Масштабный проект.

Это по железнодорожному.

В.Путин: Рядом?

Р.Байсаров: Они рядом находятся, рядом ещё находится старый мост.

Это масштабный транспортный проект во всём Балканском регионе. В Сербии мы завершаем проект, часто посещает Президент Вучич, благодарит Вас за поддержку. Высота опор – восьмиэтажное здание.

В.Путин: Да, впечатляет. Хорошо.

Р.Байсаров: Владимир Владимирович, возвращаясь к Байкальскому тоннелю: у нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу Вас наградить – как Вы и предлагали – особо отличившихся специалистов.

В.Путин: Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности.

Р.Байсаров: Большое спасибо, обязательно.

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