Всероссийский марафон по дворовому хоккею пройдёт в регионах страны

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по всей стране пройдёт Всероссийский марафон по дворовому хоккею.

Акция приурочена к 75-летию отечественного хоккея, направлена на поддержку олимпийской сборной команды и посвящена развитию любительского спорта в стране. Участники смогут сыграть в один из трёх видов хоккея на выбор традиционный хоккей с шайбой, хоккей на валенках и «настольник» – версию игры для бесснежных регионов.

Центральной площадкой станет Удмуртия – регион, в котором дворовый хоккей активно развивается уже много лет.

Целью марафона является привлечение максимального числа граждан к активному образу жизни, вовлечение общественников в организацию спортивного досуга на спортивных площадках, расположенных по месту жительства.

Организатором акции выступает Хоккей-на-валеночная лига, которая вот уже семь лет организует матчи по любительскому хоккею в Удмуртии и других регионах страны. Лига провела около 100 турниров, тренировок и мастер-классов, в которых приняли участие более 5000 человек.

В 2021 году проект «Федеральная программа развития хоккея на валенках и настольника в Российской Федерации «В хоккей может играть каждый» стал одним из победителей грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации. Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 29 некоммерческих организаций.

Информация о проведении марафона размещается в официальной группе Хоккей-на-валеночной лиги «ВКонтакте»: https://vk.com/hockeynavalenkah.

Пресс-служба Минспорта России

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