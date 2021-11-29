А. Широков: Мы создаем условия для развития вузов Дальнего Востока, повышения качества высшего образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в стратегической сессии по развитию науки и высшего образования на Дальнем Востоке.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области принял участие в стратегической сессии по развитию науки и высшего образования на Дальнем Востоке. Мероприятие состоялось в Хабаровске.

Сенатор отметил, что сессия стала заключительным этапом обсуждения проекта Программы развития дальневосточных вузов. Он напомнил, что предложение о её создании было сформировано в 2019 г. в Совете по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ. Анатолий Широков является заместителем председателя Совета.

«Ключевым моментом стала поддержка этой идеи Министром науки и высшего образования РФ. В разработку Программы включились ректоры вузов, представители Минобрнауки, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», — сказал парламентарий.

«Основной целью нашей общей работы стало создание условий для развития дальневосточных вузов, укрепления качества высшего образования в макрорегионе, а значит, закрепления молодёжи на этих территориях и формирования кадровой основы развития Дальнего Востока», — сообщил сенатор.

По его словам, в Программе предложены действенные меры по совершенствованию образовательного пространства вузов, их инфраструктуры, кадрового состава преподавательского корпуса, по сохранению абитуриентской базы вузов и т. д. «Результаты этой работы были предложены на рассмотрение участникам стратегической сессии».

«Убежден, что нам удалось вписать предложенные меры в общий контекст государственной политики, проводимой на Дальнем Востоке. Можно говорить о высоком потенциале Программы и о серьезных шансах на ее реализацию», — считает Анатолий Широков.

В работе сессии приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы и заместители губернаторов дальневосточных территорий, руководители ведущих вузов, эксперты.

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