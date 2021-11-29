Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

Source: Russia Ministry of Sport

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост. Выборы прошли на Конгрессе организации в Лозанне (Швейцария) 27 ноября. Алишер Усманов был единственным кандидатом на пост главы FIE. Он возглавляет организацию с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он руководил Федерацией фехтования России, а с 2005 по 2009 год – Европейской конфедерацией фехтования.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования.

«Поздравляю Алишера Бурхановича Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования! Конгресс FIE единогласно проголосовал за его кандидатуру. Алишер Усманов внёс неоценимый вклад в развитие мирового и российского спорта, а также олимпийского движения. Он возглавляет FIE с 2008 года, и за это время фехтование благодаря проведённым Федерацией реформам стало одним из самых популярных видов спорта в мире. Соревнования стали более зрелищными и традиционно собирают множество болельщиков как на трибунах, так и у экранов телевизоров. Уверен, что под руководством Алишера Бурхановича Международная федерация фехтования добьётся ещё больших высот», – сказал Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI