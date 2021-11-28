Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-РВ28.11.2021 17:41

Связь в движении

Генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин и заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи ГП КС Евгений Буйдинов приняли участие в круглом столе ДГТУ, который прошел в Ростове-на-Дону и был посвящен использованию космических технологий в агропромышленном и транспортном секторах.

Мероприятие собрало на своей площадке представителей правительства Ростовской области, Донского государственного технического университета, телецентра «Останкино», а также компаний-производителей агротехники.

Как отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин, задача предоставить людям связь и доступ в Интернет там, где они постоянно проживают, сегодня практически решена. Здесь спутниковые коммуникации требуются не более чем 1-2% граждан, остальные жители обеспечены оптоволокном и мобильным интернетом.

Сегодня люди постоянно находятся в движении: они путешествуют на самолетах и кораблях, работают из абсолютно разных точек России и мира и хотят быть онлайн всегда и везде. В таком случае без спутниковой связи не обойтись. Поэтому услуги связи на транспорте сегодня могут стать основным драйвером развития всей отрасли. По данным аналитиков, желание людей постоянно находиться на связи приведет к тому, что объем услуг спутникового Интернета на борту самолетов к 2028 году возрастет вдвое. Будет развиваться и его использование на морских судах. Прогнозируется, что в 2025 году объем услуг связи на море составит 5,1 млрд. долл.

«ГП КС уже обеспечивает спутниковой связью и интернетом почти 400 морских судов, но это только начало. По имеющимся прогнозам, через несколько лет по Северному морскому пути будут проходить 1,2 тыс. судов ежегодно. И им нужны будут наши услуги. ГП КС — единственный российский оператор, имеющий опыт предоставления каналов связи для судов с безэкипажным судовождением.

Эксперимент еще продолжается, но с большой долей вероятности через 4-5 лет в нем могут быть задействованы до 100 судов. Это серьезный объем услуг, требующий много трафика, — рассказал Алексей Волин. — Не следует забывать и про речной флот. По состоянию на 2021 год, в России эксплуатировалось 11 тыс. грузовых речных судов и 1,5 тыс. пассажирских. При этом речные водные пути общей протяженностью почти 80 тыс. км не обеспечены сотовой связью. И решить задачу может только спутник».

По словам Волина, проект высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ» был разработан специально для речного флота, Арктики и Северного морского пути. Он также анонсировал старт экспериментов с беспилотниками, способными доставлять грузы в отдаленные районы страны. В настоящий момент этим активно занимается «Почта России». Этот сегмент сейчас также оценивается как весьма перспективный.

Параллельно с этим спутниковая связь будет востребована в области Интернета вещей, приема и передачи данных между объектами.

«Эти сферы, в которых связь нужна уже не людям, а неодушевленным объектам, многократно увеличивают число наших потребителей. Мы сейчас экспериментируем с передачей данных о движении грузовых контейнеров при помощи спутниковой связи, что, например, позволит в режиме онлайн оценивать ситуацию с северным завозом (обеспечением труднодоступных территорий жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона). А заодно — и эффективность использования контейнеров», — добавил Алексей Волин.

Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи ГП КС Евгений Буйдинов в свою очередь рассказал, как высокоточное позиционирование может удовлетворить нужды сельского хозяйства. Согласно прогнозам, через пять лет потребности в таком позиционировании для АПК оцениваются в более чем 12 тыс. единиц техники, для беспилотных летательных аппаратов — в 1,6 тыс. единиц.

«ГП КС готово вместе с ДГТУ и производителями агротехники использовать полигоны университета для проведения испытаний новых российских разработок в данной сфере», — подытожил Евгений Буйдинов.

Источник: Космическая связь

MIL OSI