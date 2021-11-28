Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара28.11.2021 08:30

На Восточном реконструировали участок ж/д путей

Специалисты Управления железнодорожного транспорта Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили выправочные и отделочные работы на участке железнодорожных путей на территории космодрома.

Работы начались в августе 2021 года, по завершении работ сформирован акт и приняты во временную эксплуатацию 600 м железнодорожного полотна перед станцией Промышленная II.

Этот участок имеет большое значение, так как именно по нему планируется доставка грузов для Стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара». По данному участку железнодорожного пути также будет доставляться топливо для работы котельной, предназначенной для отопления площадки, где продолжается строительство стартового комплекса для «Ангары».

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