К. Косачев провел встречу с Председателем Межпарламентского союза Д. Пашеку

Source: Russia – Council of the Federation

Ранее вице-спикер СФ провел заседание геополитической группы «Евразия».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл который возглавляет делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), провел встречу с Председателем МПС Дуарте Пашеку.

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В ходе беседы глава МПС подчеркнул значительную роль России в деятельности этой авторитетной межпарламентской организации. Он выразил благодарность российской делегации за активное участие в организованных Ассамблеей мероприятиях и отметил инициативы России, которые находят всесторонюю поддержку других стран-членов МПС.

Отдельно поднимался вопрос о сроках проведения Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Накануне Константин Косачев провел заседание геополитической группы «Евразия» «на полях» 143-й Ассамблеи МПС в Мадриде. В работе приняли участие Председатель Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, который представил новую стратегию МПС на 2022–2026 годы, а также почетный Председатель Межпарламентского союза Габриела Куэвас Баррон.

Константин Косачев напомнил, что проект стратегии был представлен на встрече руководства МПС с главами геополитических групп в ноябре 2021 года. В стратегии отражены основные ценности работы Организации (Равенство, Инклюзивность, Уважение, Беспристрастность, Солидарность), актуальные вопросы, стратегические цели.

«Данный документ является результатом инклюзивного консультативного процесса взаимодействия с членами МПС и заинтересованными сторонами, основанного на оценке результаты работы Организации в период 2017–2021 годов», — сказал вице-спикер СФ. Он отметил, что мониторинг реализации стратегии МПС на 2022–2026 годы будет осуществляться ежегодно.

В ходе заседания геополитической группы «Евразия» рассмотрены вопросы об основных мероприятиях в рамках 143-й Ассамблее МПС, о проекте Правил процедуры геополитической группы МПС «Евразия», о заполнении вакансий геополитической группы, об избрании председателя геополитической группы.

Развитие событий в мире показывает, что международные отношения остро нуждаются в открытом доверительном диалоге. Именно такой диалог всегда характерен для работы нашей геополитической группы «Евразия»

Парламентарии также обсудили тему, которой будет посвящена общая дискуссия 143-й Ассамблеи, поправки, внесенные российской делегацией по проекту итоговой резолюции.

«Развитие событий в мире показывает, что международные отношения остро нуждаются в открытом доверительном диалоге. Именно такой диалог всегда характерен для работы нашей геополитической группы «Евразия»», — подчеркнул Константин Косачев.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев, который возглавляет делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), провел встречу с Председателем МПС Дуарте Пашеку

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев, который возглавляет делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), провел встречу с Председателем МПС Дуарте Пашеку

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев, который возглавляет делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), провел встречу с Председателем МПС Дуарте Пашеку

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев, который возглавляет делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), провел встречу с Председателем МПС Дуарте Пашеку

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«На полях» 143-й Ассамблеи МПС также прошел 7-й парламентский форум БРИКС под председательством Индии. Состоялся обмен мнениями и последними наработками в области обеспечения справедливого всеобъемлющего восстановления экономики после пандемии. Участники Форума подчеркнули важность углубления многопрофильного стратегического партнерства БРИКС в условиях продолжающегося «коронакризиса» и высказались за объединительную роль и лидерство в определении позитивной международной повестки дня, в том числе в целях скорейшего возвращения мирового хозяйства на траекторию роста. Подчеркнута необходимость поддержания стабильности в социальной и экономической сферах, развития предпринимательства и сохранения занятости населения.

В состав делегации Федерального Собрания Российской Федерации, которую возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза, вошли заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области а также депутаты Государственной Думы.

Ассамблея МПС продолжит работу до 30 ноября.

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