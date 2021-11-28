Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин28.11.2021 20:05

В Кремле вручили премию за популяризацию космической отрасли

В Государственном Кремлёвском дворце 28 ноября 2021 года прошло вручение Всероссийской премии «За верность науке». Впервые в истории премии, которая проводится ежегодно с 2015 года, вручена награда за популяризацию космической отрасли. Специальная номинация вручается в год 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Премию на сцене Кремлёвского дворца победителям вручил Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Этот год не только год науки и технологий, но надо вспомнить, что, прежде всего, это год космонавтики. 60 лет назад, 12 апреля, первый человек вышел в космос, это был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Давайте сегодня поздравим всех ветеранов нашей отечественной космонавтики с этим уникальным днём», — сказал Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что Роскосмос внёс свой вклад в празднование Года науки и технологий — успешно запустив на Международную космическую станцию новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука», а вслед за ним — узловой модуль «Причал». Гендиректор Госкорпорации также поблагодарил популяризаторов космонавтики и энтузиастов космоса за их работу и талант. Пользуясь случаем, Дмитрий Рогозин пригласил всех присутствующих посетить российские космодромы.

«Если хотите испытать чувство счастья, увидеть, как человечество преодолевает гравитацию, приезжайте», — сказал глава Роскосмоса.

Первое место в специальной «космической» номинации занял проект лунного микроспутника от популяризатора космонавтики Виталия Егорова. За победу в конкурсе он удостоен специального приза — поездки на один из космодромов России. На втором месте оказался научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. На третьем месте расположилось первое музейное телевидение «Музей космонавтики LIVE» — проект Музея космонавтики в Москве.

Помимо специального «космического» приза, на который номинировались проекты, направленные на популяризацию космической отрасли, научных открытий в сфере ракетно-космической промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной деятельности, Всероссийская премия «За верность науке» была вручена еще в 13 номинациях. В двух из них серебряными призерами стали космонавты отряда Роскосмоса.

В номинации «Лучший онлайн-проект о науке» второе место занял проект «Космос не ждет» — космические новости с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным (Музей космонавтики в Москве). На сцене Кремлёвского дворца премии в этой категории вручал российский режиссер, участник «киноэкипажа» пилотируемого корабля «Союз МС-19» Клим Шипенко. В номинации «За вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей» второе место занял космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

В специальной номинации «Лучший проект по освещению года науки и технологий в Российской Федерации» третье место занял онлайн-проект «Хочу всё знать!» КГАОУ «Школа космонавтики» из спутникостроительного города Железногорска (Красноярский край).

Суммарно по всем номинациям было подано 744 заявки (в два раза больше, чем в прошлом году). Организатор премии — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Курчатовский институт и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

В церемонии награждения приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент РАН Александр Сергеев, директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников, директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан и ректор МГУ Виктор Садовничий.

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