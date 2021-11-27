Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#РКК Энергия#История#Памятная дата28.11.2021 01:00

55 лет со дня первого пуска ракеты-носителя «Союз»

55 лет назад, 28 ноября 1966 года, с космодрома Байконур был выполнен первый пуск ракеты-носителя «Союз» с непилотируемым космическим кораблём «Союз». Ракета-носитель «Союз» стала основой для её многочисленных модификаций: «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2». Ракеты этого семейства стали надёжной опорой отечественной космонавтики.

«Союз», несомненно, является самой знаменитой отечественной ракетой-носителем. Она легко узнаваема по четырем коническим боковым блокам первой ступени, характерному головному обтекателю с четырьмя прямоугольниками решетчатых стабилизаторов и изящной «башней» системы аварийного спасения (на пилотируемых пусках).

После успешных пусков ракет-носителей «Восток» в 1963 году Главный конструктор ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в состав Госкорпораици «Роскосмос») Сергей Королёв приступил к разработке нового направления в пилотируемой космонавтике. Рассматривались не только простые полеты с пассивным сближением кораблей на орбите, но и длительные групповые полеты с активным сближением и стыковкой, переходом космонавтов из корабля в корабль. В обеспечение этих задач в ОКБ-1 создавался космический корабль с новыми двигателями и системой управления, более комфортными условиями полёта для космонавтов (в конструкцию вводился бытовой отсек) и, соответственно, имеющий большую массу.

Наиболее мощной в то время ракетой являлся «Восход». Тем не менее его энерговооруженности не хватало для реализации новых космических программ. Параллельно с созданием нового корабля в ОКБ-1 его филиалом № 3 в Куйбышеве (ныне — Ракетно-космический центр «Прогресс», входит в Роскосмос) велись работы по созданию автоматических космических аппаратов нового поколения типа «Зенит-4МТ», также требовавших повышения энергетики носителя. Кроме того, остро стоял вопрос об оснащении пилотируемого космического корабля активной системой аварийного спасения. Так возникла необходимость разработки новой модификации ракеты-носителя. Она получила наименование «Союз».

К середине 1960-х годов вся конструкторская документация по ракетам типа Р-7 и Р-7А по приказу Сергея Королёва была передана из подмосковных Подлипок в Куйбышев. Поэтому в соответствии с Постановлением Правительства от 3 декабря 1963 года новая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса стала разрабатываться специалистами филиала № 3 ОКБ-1 под руководством Дмитрия Козлова. Ещё не был осуществлён пуск ракеты-носителя «Восход» с космическим кораблём «Восход-1» и первым в мире экипажем из трёх космонавтов. Ещё не совершил выход в открытый космос из корабля «Восход-2» Алексей Леонов, а куйбышевские конструкторы уже разрабатывали новую ракету-носитель, которую ждала долгая и счастливая судьба главной ракеты отечественной пилотируемой космонавтики.

Ракета-носитель «Союз» создавалась на базе ракеты «Восход». Модернизация трёх ступеней проводилась филиалом № 3 ОКБ-1. Внешне ступени ракеты практически не изменились, но по своим характеристикам это была совершенно другая ракета. В результате проведенных мероприятий повышена удельная тяга двигателей первой ступени, модернизирована система управления третьей ступени и существенно облегчена бортовая кабельная сеть. Кроме того, разработана система аварийного спасения нового типа. Она обеспечивала спасение экипажа в случае аварии ракеты-носителя как на стартовом столе, так и на любом участке полёта. Конструктивно-компоновочная схема САС стала базовой для всех модификаций ракет-носителей и космических кораблей серии «Союз», и сохранилась до сих пор, хотя в течение многих лет эксплуатации несколько раз модернизировалась.

26 октября 1968 года с космодрома Байконур состоялся первый пилотируемый пуск ракеты-носителя «Союз». На орбиту был выведен космический корабль «Союз-3» с космонавтом Георгием Береговым. Прошло более полувека, но и сейчас российские космические корабли отправляются в космос на самой надёжной ракете в мире, которая носит имя «Союз».

В настоящее время на космодроме Байконур идет подготовка к очередному пилотируемому запуску. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года в 10:38 по московскому времени. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

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