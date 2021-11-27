Source: Russia Federal Space

#Гонец27.11.2021 06:30

Совещание по работе Мурманского филиала системы «Гонец» и взаимодействии с Мурманским филиалом ЦСМС

В Спутниковой системе «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провело совместное совещание с коммерческим директором ФГБУ «ЦСМС» В.Ю. Кульневым и начальником Мурманского филиала ФГБУ «ЦСМС» В.И. Гардецким в формате телемоста.

На совещании обсуждались вопросы в части реализации договоренностей, достигнутых на IV Рыбопромышленном форуме, проходившем в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года. Решения были приняты в ходе встречи между генеральным директором Спутниковой системы «Гонец» Павлом Черенковым и Врио начальника ФГБУ «ЦСМС» Александром Михайловым.

Значительная часть рабочей встречи была посвящена обсуждению и определению порядка работы филиала Спутниковой системы «Гонец» в г. Мурманске. В настоящее время «Гонец» начинает поставку судовых земных станций «Гонец» с модернизированным антенно-фидерным устройством морского исполнения. В целях создания продуктов, максимально отвечающих требованиям конечных потребителей, усовершенствование абонентского оборудования «Гонец» проходит в соответствии с полученной «обратной связью» от владельцев судов и сервисных организаций.

Мурманский филиал наделен всеми необходимыми правами для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности по продаже судовых станций «Гонец» и комплектующих изделий к ним. Это значительно ускоряет поставку оборудования конечным потребителям и оптимизирует сервисное обслуживание судового оборудования «Гонец».

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