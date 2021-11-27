Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-8027.11.2021 18:27

По Шелковому пути со спутником

Компания «Космическая связь» приняла участие во втором Российско-узбекском медиафоруме. Мероприятие было приурочено к визиту главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию и стало площадкой для обмена мнениями о работе медиа, равном доступе к информации и расширении культурного диалога между двумя государствами.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэллы Черкесовой, отношения России и Узбекистана прошли испытание временем и сегодня находятся на подъеме.

«Расширяется экономическое взаимодействие наших стран, укрепляются контакты на уровне президентов, правительств, парламентов, существенно усиливаются культурно-гуманитарные связи», — добавила она. Развивается диалог в образовательной, информационной и телекоммуникационной сферах.

«Космическая связь» в рамках мероприятия представила свои решения и инфраструктурные возможности для телевещания в Узбекистане. Как отметил начальник службы развития бизнеса ГП КС Алексей Вдовин, в этом году был введен в эксплуатацию новый спутник «Экспресс-80» в позиции 80° в.д. На его борту — 18 транспондеров в С-диапазоне и 20 — в Кu-диапазоне. Этот космический аппарат с высокими энергетическими характеристиками покрывает как территорию Узбекистана, так и соседние государства, вещание при этом может производиться в SD- и HD-форматах.

ГП КС имеет также большой опыт в организации трансляций государственных и коммерческих телевизионных платформ. Это подразумевает непосредственное спутниковое вещание, доставку телепрограмм с использованием спутниковых каналов до кабельных операторов связи и до эфирной наземной сети телерадиовещания на территории России и за ее пределами.

«С учетом этого опыта мы готовы оказать содействие узбекской стороне в создании собственной спутниковой телевизионной платформы», — добавил Алексей Вдовин.

Востребованность спутниковых решений российского оператора в Узбекистане отметили и представители Республики Узбекистан. В частности, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев заявил, что сегодня Республика нацелена развивать свою информационную среду, опираясь при этом на наработки других стран, способных привести к качественным реформам в отрасли.

Источник: Космическая связь

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