Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид#Астрономия27.11.2021 12:45

Потенциально опасный астероид

Астероид Бенну. Фото составлено из 12 изображений, сделанных 2 декабря 2018 г. космическим аппаратом OSIRIS-REx с расстояния 24 км. Фото: NASA

Снимок участка поверхности астероида Бенну, полученный OSIRIS-REx после посадки (2020 год). Круглая головка роботизированной руки имеет диаметр 30 см. Фото: NASA

В Солнечной системе существует огромное количество астероидов, основная масса которых (более 98 %) сосредоточена в главном поясе, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Иногда под воздействием гравитации более крупных объектов они покидают привычные орбиты, улетая в сторону Земли. Астероиды с размерами более 150 метров в диаметре, которые могут приблизиться к Земле на расстояние менее 7,5 миллиона км, считаются потенциально опасными объектами.

К таким объектам относится астероид Бенну (101955 Bennu). Он был открыт в 2013 году в обсерватории Сокорро в рамках программы Lincoln Near-Earth Asteroid Research по поиску астероидов. Астероид был назван в честь птицы Бенну из древнеегипетской мифологии, всегда возрождавшейся после гибели.

В 2016 году Бенну стал целью автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида. В 2018 году станция достигла этого объекта, и в октябре 2020 года произошёл забор грунта. Планируемое возвращение на Землю модуля с образцами — сентябрь 2023 года.

Диаметр астероида — около500 метров. Он относится к спектральному классу В. Это сравнительно редкий класс, входящий в группу углеродистых астероидов, которые преобладают во внешней части главного пояса. Бенну — активный астероид, периодически выбрасывающий струи пыли и камней размером до 10 см. Данные спектроскопии показали, что его поверхность состоит из углеродистого хондритового материала, в котором присутствует минерал магнетит.

По расчётам учёных, вероятность возможного столкновения астероида с Землёй в период между 2178 и 2290 годами — ничтожно мала. Орбита Бенну динамически нестабильна, как и орбиты всех объектов, сближающихся с Землёй. Поэтому часть учёных считает, что у Бенну больше шансов улететь в сторону Солнца.

Источник: Московский планетарий

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