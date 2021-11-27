Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#Главкосмос#Galileo#Космодромы27.11.2021 13:40

Первый стартовый день в Гвианском космическом центре

На космодроме Гвианского космического центра (Французская Гвиана) состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя «Союз-СТ-Б», которая предназначена для вывода на орбиту двух космических аппаратов Galileo FOC. В субботу, 27 ноября 2021 года, начались работы по графику первого стартового дня.

Подготовка ракеты-носителя и работа поставленного российской стороной наземного технологического оборудования обеспечивается специалистами предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Запуск космических аппаратов будут проводить совместные российско-европейские пусковые расчеты. Оператором пусков с данного космодрома выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), обеспечивая на всех стадиях взаимодействие предприятий российской космической промышленности с Arianespace.

Особенностью подготовки пуска в Гвианском космическом центре является раздельная транспортировка трех ступеней носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания. Поэтому позднее на ракету «Союз-СТ-Б» (производства Ракетно-космического центра «Прогресс», г. Самара, входит в Роскосмос) установят головную часть в составе разгонного блока «Фрегат» (разработки Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина, г. Химки, входит в Роскосмос) и космических аппаратов.

В рамках первого стартового дня будут проведены операции по стыковке пневмо- и заправочных коммуникаций «пакета» (первая и вторая ступени) ракеты и сборке схем системы управления, системы измерений и термостатирования носителя. Кроме того, в субботу начнутся работы по стыковке ракеты-носителя с космической головной частью в составе разгонного блока «Фрегат» и двух космических аппаратов Galileo FOC.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» запланирован на 2 декабря 2021 года. Из 26 спутников Galileo, уже находящихся на околоземной орбите, 14 были запущены ракетами-носителями семейства «Союз-2» в период с 2011 по 2016 год. В ходе первого пуска с европейского космодрома во Французской Гвиане в октябре 2011 года «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» также вывел на орбиту два космических аппарата системы Galileo.

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