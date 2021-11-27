Обращение по случаю 60-летия КВН

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с замечательной датой – 60-летием со дня создания «Клуба весёлых и находчивых».

КВН впервые вышел в эфир в ноябре 1961 года и практически сразу стал настолько популярным, что при первых же звуках песни «В урочный день, в урочный час мы начинаем вечер наш» миллионы людей стремились к телевизорам. А они тогда были далеко не в каждой семье, поэтому нередко в одной квартире вместе собирались все соседи.

КВН увлекал, покорял сердца своим ярким, уникальным форматом, концентрацией юмора, энергии, задора. Из телевизионной передачи он очень быстро вырос в настоящее молодёжное движение.

В КВН играли и продолжают играть в школах и вузах, в крупных городах и небольших посёлках. Его популярность давно вышла за пределы нашей страны, приобрела без всякого преувеличения международный характер.

За эти десятилетия КВН стал, по сути, частью нашей жизни, объединяющим, связующим звеном и у нас, и за рубежом, особенно в тех странах, где знают и любят русский язык.

Ведь если серьёзно, в основе КВН не просто шутки, а гораздо более глубокие вещи – такие как ценности командной работы, честного, открытого соперничества, взаимоуважения и взаимной поддержки.

Любовь к КВН объединяет целые поколения его зрителей и, конечно же, участников. Тем, что они принадлежат к сообществу «КВН-щиков», гордятся представители самых разных возрастов и профессий, что называется, и физики, и лирики. А для многих талантливых молодых людей, студентов именно КВН стал успешной стартовой площадкой в их телевизионной, артистической, творческой карьере.

Несмотря на вполне зрелый возраст, КВН и сегодня остаётся молодым, динамичным, по-хорошему дерзким, и в этом, безусловно, огромная заслуга Александра Васильевича Маслякова.

От всей души хочу ещё раз поблагодарить Александра Васильевича и поздравить его с юбилеем, а «Клубу весёлых и находчивых» желаю всегда держать на максимуме яркую, сильную волну юмора, остроумия и боевого настроя.

С праздником вас – с юбилеем КВН!

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