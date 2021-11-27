Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Линия генерального#Причал#Прогресс М-УМ#Дмитрий Рогозин#МКС#МКС-66#Космодромы#Байконур27.11.2021 10:40

Линия Генерального. 17 серия: модуль «Причал»

С космодрома Байконур 24 ноября 2021 года выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». В пятницу проведена успешная стыковка грузового корабля-модуля с российским сегментом Международной космической станции.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в очередном выпуске «Линии Генерального» рассказал об особенностях нового модуля российского сегмента Международной космической станции и его роли в отработке технологий для будущей Российской орбитальной служебной станции.

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О функциональных возможностях «Причала»

«„Причал“ является в каком-то смысле прототипом для подобного рода узловых модулей будущей Российской орбитальной служебной станции. К нему могут стыковаться не только пилотируемые корабли, но и другие модули. Если, скажем, для российского сегмента МКС мы не предполагаем создание еще одного модуля, то для РОСС такие модули обеспечат стыковочные узлы как для новых модулей, так и для кораблей».

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«В космической сфере, как и в любой другой высокотехнологичной сфере, важно, чтобы не было перерывов в развитии технологий. Поэтому мы пойдем в некий „технологический нахлест“. То есть, с одной стороны, мы используем существующие и эффективные, доказавшие свою надежность технические средства, такие как пилотируемая система, состоящая из двух кораблей („Прогресс“ и „Союз“), и модульность конструкции станции. Но также мы связываем большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию Российской орбитальной служебной станции. То есть эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит».

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