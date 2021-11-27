Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию Федерального Собрания Российской Федерации возглавляет заместитель Председателя СФ К. Косачев.

26 ноября в Мадриде в полноформатном очном режиме начала свою работу 143-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС). Делегацию Федерального Собрания Российской Федерации на Ассамблее возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл В состав делегации вошли заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области а также депутаты Государственной Думы.

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В Ассамблее принимают участие делегации парламентов 122 государств, которые включают 544 парламентариев (из них 207 женщин-парламентариев). Во главе делегаций парламентов-членов МПС прибыло 43 председателей парламентов, 33 вице-спикеров (всего зарегистрировано 919 делегатов).

Главной теме Ассамблеи будет посвящена общая дискуссия — «Современные вызовы демократии: преодоление раскола и построение сообщества».

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали король Испании Филипп VI, спикеры обеих палат Испанских Кортесов, а также Председатель МПС Дуарте Пашеку.

В Мадриде открылась 143-я Ассамблея Межпарламентского союза

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В Мадриде открылась 143-я Ассамблея Межпарламентского союза

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В Мадриде открылась 143-я Ассамблея Межпарламентского союза

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В Мадриде открылась 143-я Ассамблея Межпарламентского союза

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В первый день Ассамблеи Константин Косачев провел заседание одной из шести геополитических групп МПС – «Евразия», в котором, кроме ее членов, представляющих парламенты государств СНГ, приняли участие действующий Председатель Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, который представил новую стратегию МПС на 2022–2026 годы, и предыдущий Председатель Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон.

В ходе заседаний 29 и 30 ноября Ассамблея примет резолюцию по чрезвычайному пункту повестки дня. Российской делегацией был подготовлен и внесен проект резолюции по теме «Неотложная необходимость обеспечения непрерывной работы парламентов в период пандемии».

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