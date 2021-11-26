С. Митин: Решение стратегических задач российского рыболовства невозможно без научно-исследовательских судов нового поколения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии закладки двух новых судов Росрыболовства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в торжественной церемонии закладки двух научно-исследовательских судов Росрыболовства. От имени профильного Комитета СФ сенатор приветствовал всех участников торжественной церемонии.

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«Очень важно, что в год, когда мы торжественно отмечаем юбилей – 140-летие флагмана отраслевой науки – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), строящимся судам присвоены имена выдающихся ученых и директоров ВНИРО Петра Алексеевича Моисеева и Анатолия Алексеевича Елизарова, которые внесли значительный вклад в становление и развитие отечественной отраслевой науки», — отметил парламентарий.

Важнейшей целью рыбохозяйственного комплекса является переход от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей

По словам Сергея Митина, важнейшей целью рыбохозяйственного комплекса, установленной государственной программой Российской Федерации, является переход от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей.

Современный российский промысел, по мнению сенатора, базируется преимущественно на разведанных запасах водных биоресурсов исключительной экономической зоны. Дальнейший рост уловов водных биоресурсов возможен за счет расширения исследований, а также экспедиционного океанического промысла в перспективных районах Мирового океана. Для этого необходимо, считает законодатель, прежде всего, проведение научных исследований и промысловой разведки.

Сергей Митин подчеркнул, что полноценное решение стратегических задач российского рыболовства невозможно без научно-исследовательских судов нового поколения. «Неограниченный район плавания новых судов и их круглогодичная эксплуатация, а также соответствие всем международным стандартам ставят их на одну ступень с последними мировыми разработками», — заявил сенатор.

Он напомнил, что в сентябре 2018 г. на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам было принято решение о модернизации пяти научно-исследовательских судов и строительстве двух новых судов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ, ВНИРО начал работу по созданию нового отраслевого научно-исследовательского рыбопромыслового судна для замены устаревших судов неограниченного района плавания.

«Совершенствование существующих методов изучения и прогнозирования состояния водных биоресурсов, в том числе, с применением современных высокотехнологичных судов позволит повысить достоверность прогнозов и выработать долгосрочные условия эксплуатации ресурсов. Увеличение экспедиционных исследований с использованием научно-исследовательских судов нового поколения позволит обеспечить полноценную защиту интересов российского рыболовства в международных организациях, связанных с доступом к сырьевой базе Мирового океана и конвенционным районам промысла», — Сергей Митин.

В мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Совета директоров АО «Объединенная судостроительная компания» Георгий Полтавченко.

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