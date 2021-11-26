Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ОКБ Факел26.11.2021 17:36

Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области

Сегодня, 26 ноября 2021 года, генеральным директором Госкорпорации Дмитрием Рогозиным подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области.

Сотрудничество осуществляется в целях социально-экономического и инновационного развития Калининградской области, решения вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышением престижа и сохранением наследия отечественной космонавтики.

Реализация соглашения будет способствовать развитию производства, научного, технического и кадрового потенциала Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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