Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Детское радио26.11.2021 09:30

Роскосмос и «Детское радио» удостоены Национальной премии «Радиомания-2021»

Госкорпорация «Роскосмос» и «Детское радио» стали обладателями награды 20-й Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2021» за реализацию совместного просветительского проекта «Детское радио в космосе!», приуроченного к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В рамках проекта проведен Всероссийский конкурс детского рисунка на тему «Мы в космосе!». На конкурс поступило более 3000 работ от детей разных возрастов со всей страны. Рисунки ребят оценивали дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, космонавт-испытатель Марк Серов, директор ГБУ ДО Москвы «Детская художественная школа № 9» Роман Фашаян, координатор программ Северо-западного отделения Федерации космонавтики России Ирина Исаева, а также — многомиллионная аудитория «Детского радио».

«Мы благодарим организаторов Национальной премии в области радиовещания за высокую оценку нашего совместного проекта с „Детским радио“. Благодаря общему труду творческой команды нам удалось реализовать интересный для детей проект и увидеть настоящие мечты о космосе, воплощенные в живых сюжетах», — сказал на церемонии награждения директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Десять лучших работ были отправлены на борт Международной космической станции и составили экспозицию Детской космической галереи на МКС.

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