Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ26.11.2021 13:40

Роскосмос будет проводить экомониторинг Волги

Госкорпорация «Роскосмос» в рамках эксперимента по экологическому мониторингу будет проводить космическую съемку бассейна реки Волги в Ярославской области, а также предоставлять дешифрированные данные дистанционного зондирования Земли и аналитику на её основе. Съемка будет проводиться в период с 1 января 2022 года по 31 октября 2024 года.

Вместе с Роскосмосом в эксперименте будут участвовать Минцифры, Минприроды, Росприроднадзор и на добровольной основе — правительство Ярославской области и компании, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность с использованием объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых установлены системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ.

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса — незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты. Сегодня российская орбитальная группировка состоит из спутников серий «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М».

Разработанные холдингом «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») технологии и методики использования данных дистанционного зондирования Земли позволяют Роскосмосу предложить уникальные решения для обеспечения безопасности, повышения эффективности разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата.

Космические системы дистанционного зондирования Земли позволяют за короткое время получить необходимые данные с больших площадей (в том числе труднодоступных и опасных участков). Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение информации с российских и иностранных спутников дистанционного зондирования осуществляется Научным центром оперативного мониторинга Земли (входит в Роскосмос).

MIL OSI