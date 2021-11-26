Рабочий визит замминистра Одеса Байсултанова в Омск

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 ноября, заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов посетил с рабочим визитом Омск.

Замминистра провёл совещание по развитию физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе. В мероприятии приняли участие представители Минспорта России, региональных правительственных структур, спортивных ведомств и федераций. Обсуждались вопросы развития спорта высших достижений, массового спорта, неолимпийских и национальных видов спорта, адаптивного спорта, подготовки спортивного резерва, проведения спортивных соревнований.

Особое внимание было уделено вопросу организации антидопинговой работы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав СФО.

В рамках заседания Министерство спорта Российской Федерации подписало Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним с Правительством Омской области и Правительством Республики Тыва.

«Мы готовы во всех отношениях максимально идти навстречу. Надеюсь, по итогам сегодняшнего откровенного разговора у нас получится наладить взаимодействие и находить решение всех задач, которые перед нами стоят. Более того надеюсь, что и в дальнейшем наш диалог будет таким же открытым, и при полном нашем взаимопонимании мы вместе будем развивать спорт России», – сказал Одес Байсултанов.

В рамках рабочего визита замминистра посетил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Здесь Одес Байсултанов осмотрел бассейн «Альбатрос», легкоатлетический манеж и открытый стадион, который был реконструирован в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». После реконструкции вуз получил современное футбольное поле с синтетическим покрытием, восемь круговых легкоатлетических дорожек, легкоатлетические секторы для прыжков в длину, высоту и с шестом, толкания ядра, уличный комплекс для выполнения нормативов комплекса ГТО. На стадионе также установлены новые трибуны на 100 посадочных мест. Замминистру рассказали о планах по строительству на базе вуза крытого катка. Также Одес Байсултанов посетил Сибирское государственное училище олимпийского резерва.

Пресс-служба Минспорта России

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