Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Причал#МКС#Прогресс М-УМ#Пилотируемая космонавтика#Дмитрий Рогозин26.11.2021 19:07

Поздравление с успешной стыковкой узлового модуля «Причал»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил российских членов экипажа Международной космической станции, сотрудников ракетно-космической отрасли РФ и энтузиастов космонавтики с успешной стыковкой к российскому сегменту станции нового узлового модуля «Причал».

«Я хотел бы поздравить сотрудников Главной оперативной группы управления, наших предприятий с прошедшей успешной стыковкой. Сегодня можно констатировать факт завершения формирования российского сегмента Международной космической станции. Этот факт стал частью истории отечественной космонавтики, с чем я, конечно, сердечно поздравляю энтузиастов отечественной и международной космонавтики», — сказал Рогозин.

По его словам, узловой модуль «Причал» за счет своих конструктивных особенностей позволит отработать технологии, которые в дальнейшем будут применены на Российской орбитальной служебной станции и позволят за счет возможности замены отдельных модулей сделать ее вечной.

По завершении стыковки генеральный директор Госкорпорации созвонился и поздравил с успешной стыковкой российских космонавтов, находящихся на борту МКС — Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

«Я вас сердечно поздравляю, огромное вам спасибо от всего коллектива, от государственной комиссии», — сказал Дмитрий Рогозин.

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