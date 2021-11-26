О. Алексеев обсудил вопросы развития агропромышленного комплекса и реализации нацпроектов в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании правительства региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании областного правительства.

В ходе мероприятия, которое в режиме видеоконференции провел председатель правительства — вице-губернатор Роман Бусаргин, обсуждались итоги развития АПК области и участие региона в реализации национальных проектов «Культура» и «Экология».

Сенатор рассказал, что, несмотря на сложный год, по многим позициям в растениеводстве Саратовская область — в числе лидеров в стране и Приволжском федеральном округе. Объем производства продукции сельского хозяйства составит в текущем году около 182 млрд руб. «Регион продолжает лидировать по сбору зерна, овощей, масленичных культур, по производству макаронных изделий, подсолнечного масла и соков, молока и аквакультуры», — подчеркнул парламентарий.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализации которой уделяется пристальное внимание в Совете Федерации, в Саратовской области построено 20,7 км локальных водоводов, по направлению «благоустройство сельских территорий» профинансировано 58 проектов

По его словам, в сфере АПК реализуется почти 150 инвестиционных проектов объемом более 34 млрд руб. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», реализации которой уделяется пристальное внимание в Совете Федерации, в Саратовской области построено 20,7 км локальных водоводов, по направлению «благоустройство сельских территорий» профинансировано 58 проектов. В целом на программу выделено 380 млн рублей, отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев принял участие в заседании правительства Саратовской области

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Олег Алексеев принял участие в заседании правительства Саратовской области

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Олег Алексеев принял участие в заседании правительства Саратовской области

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Говоря об итогах реализации в 2021 г. национальных проектов, сенатор сообщил, что в рамках нацпроекта «Культура» в регионе отремонтированы пять сельских домов культуры, две детские школы искусств, проведены работы в театре кукол «Теремок», создаются три модельные библиотеки, оказана поддержка сельским учреждениям культуры.

В соответствии с нацпроектом «Экология», добавил парламентарий, в субъекте РФ активно реализуются проекты «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги», «Чистая страна» и ряд других.

Участники заседания также обсудили реализацию в регионе наиболее значимых инвестиционных программ. «В инвестиционном портфеле сейчас 170 крупных проектов на сумму более 750 миллиардов рублей», — сказал Олег Алексеев.

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