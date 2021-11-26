Олег Матыцин и Сергей Ковальчук посетили площадку фестиваля уличной культуры «Уличная классика» в Санкт-Петербурге

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук посетили площадку фестиваля уличной культуры «Уличная классика». Визит прошел в рамках мероприятий совместной коллегии Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.

Фестиваль уличной культуры «Уличная классика» пройдет 27 ноября.

Организаторами фестиваля выступили Федеральное агентство по делам молодёжи, Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Санкт-Петербурга, Союз экстремальных видов спорта и Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Ассоциации студенческого баскетбола.

В программу фестиваля вошли соревнования по баскетболу 3х3, сноуборду в дисциплине джиббинг, скейтборду, BMX flatland и freestyle, футбольному фристайлу и панне.

Площадка «Уличной классики» – место встречи лидеров общественных и коммерческих организаций, сообществ и команд в области экстремального и уличного спорта со спортсменами международного уровня.

В программу мероприятий форума также включён большой образовательный блок – серия воркшопов, семинаров и круглый стол, цель которого – формирование единой экосистемы взаимодействия для совместной реализации государственной молодёжной политики в области современного, уличного и массового спорта на территории Российской Федерации.

Олег Матыцин и Сергей Ковальчук посетили площадки, где пройдут соревнования фестиваля, а также пообщались со спортсменами. Всего в мероприятиях фестиваля примут участие 350 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

«Хочу сказать большое спасибо ребятам, организации «Улицы России» и Союзу экстремальных видов спорта за то большое дело, которое они делают, – сказал Олег Матыцин. – Это движение позволяет молодёжи чувствовать себя в одной команде. У всех ребят горят глаза, их не надо мотивировать, они хотят заниматься спортом. Уличный спорт сегодня стал частью культуры общества и молодёжи. Сейчас это настоящий спорт, очень привлекательный для молодёжи, им занимаются миллионы мальчиков и девочек. Значит, нам надо создать молодёжи максимально комфортные условия для занятий этими видами спорта во всех субъектах России».

«Министерство спорта сделает всё для того, чтобы поддерживать постоянный диалог с молодёжью, слушать её и понимать, чтобы ребята занимались спортом в больших и маленьких городах и в сельской местности, не чувствуя никаких ограничений для реализации своих возможностей. Нам необходимо взаимодействовать с Министерствами просвещения и образования, Росмолодёжью. Только все вместе мы сможем обеспечить молодым спортсменам комфортные условия для занятий всеми видами спорта», – подчеркнул Олег Матыцин.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук отметил необходимость обмена опытом с Россией в вопросе развития уличных видов спорта.

«Сегодня уличный спорт уже стал частью профессионального спорта. В программу Олимпийских игр уже входят баскетбол 3х3 и BMX. Эти ребята, возможно, – будущие профессиональные спортсмены, но начинают заниматься спортом они в подобных парках. Мы будем перенимать опыт России. У нас пока нет таких масштабных объектов. Думаю, мы сможем организовать совместные проекты. У нас очень хорошая перспектива сотрудничества и проведения подобных мероприятий, в том числе, на территории Республики Беларусь», – сказал Сергей Ковальчук.

По данным общественной организации «Улицы России», по состоянию на 2020 год более 10 млн человек занимаются уличными культурами спортивного и творческого характера в Российской Федерации. Более 40 тысяч мероприятий в год в области уличной культуры и спорта проводится в России. Развитие уличного спорта способствует увеличению числа молодёжи, увлечённой физической культурой и спортом, а также молодых специалистов в спортивной индустрии.

Пресс-служба Минспорта России

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